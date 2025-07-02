Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama geldi. Depremin Gemlik Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, "Tehlikeli bir yer. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi üçüncü kez depremle sarsıldı. Dün art arda yaşanan 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki iki depremin ardından bugün saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, depremin derinliği 12.91 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bilecik'te de hissedildi.

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

"TEHLİKELİ BİR YER"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Gemlik Fayı üzerinde meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da yine 4.4 büyüklüğünde deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF'ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır."

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

DÜN DE İKİ DEPREM YAŞANMIŞTI

Gemlik ilçesi dün 70 dakika arayla 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Peş peşe yaşanan bu sarsıntılar bölgedeki endişeyi artırırken, uzmanlar Gemlik ve çevresindeki yapıların depreme dayanıklılığına dikkat çekmeye devam ediyor.

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

AHMET ERCAN: GEMLİK'TE OLANLAR DEPREM FIRTINASIDIR

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gemlik'te olanlar deprem fırtınasıdır. Ardından büyük bir deprem geleceği bilimsel olarak söylenemez. Sağlam yerde sağlam evde oturun yeter" dedi.

Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklamaDeprem nedeniyle bazı vatandaşlar panik içerisinde dışarı çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıArarat Arat:

buda 30 yıldır hep korkutan açıklama yapıyor

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Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

binaları sağlamlaştırın diye akıl veren çok, sahte enflasyon rakamıyla emekliye doğru dürüst aylık veren yok iki buçuk lira aylıkla e yapabilirsiniz eğer yapamıyorsanız satın gidin kaybolun ortalıktan diyorsanız o parayla nere gidecegiz zaten niyetiniz o bizi kovmak devletin deprem ve diğer vergilerini imamoğlu özel toplamadı birde onlara soruyorsunuz ne yaptınız diye hesabı vermesi gereken onlar değil tirilyonlarca vergi toplayıp ülkeyi imar etmek yangın uçakları almak yerine audi falan alanlar

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Haber YorumlarıAnıl Yürür:

bu adamın bir kere ''küçük deprem korkulacak bir şey yok'' dediğini hiç duymadım. nerede bir deprem olsa çok tehlikeli yer,büyük deprem olur,yıkıcılığı yüksek,perişan olur hep kaos hep bir korkutma.bir kere ağzından hayırlı bir şey çıksın be adam.sana gram inancım yok.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Naci hoca ne diyorsa doğrudur, 6 Şubat depremleri için 2 ay önceden uyarmıştı ..

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Haber YorumlarıN Tunca:

Afet olunca hemen hazır mı bekliyor bunlar, deprem her yerde var bu bilmek için tahmin etmek için profösör olmaya gerek yok, ya tutarsa yerine eski evlerde oturanlara ev verceksin. Kimsenin umrunda değil mecbur o evde yaşayacak gariban

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