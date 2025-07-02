Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

Bursa'nın Gemlik ilçesi üçüncü kez depremle sarsıldı. Dün art arda yaşanan 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki iki depremin ardından bugün saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, depremin derinliği 12.91 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bilecik'te de hissedildi.

"TEHLİKELİ BİR YER"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremin Gemlik Fayı üzerinde meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa'da yine 4.4 büyüklüğünde deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF'ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. Deprem dirençli Gemlik üzerinde ciddiyetle durulmalıdır."

DÜN DE İKİ DEPREM YAŞANMIŞTI

Gemlik ilçesi dün 70 dakika arayla 3.9 ve 4.2 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Peş peşe yaşanan bu sarsıntılar bölgedeki endişeyi artırırken, uzmanlar Gemlik ve çevresindeki yapıların depreme dayanıklılığına dikkat çekmeye devam ediyor.

AHMET ERCAN: GEMLİK'TE OLANLAR DEPREM FIRTINASIDIR

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gemlik'te olanlar deprem fırtınasıdır. Ardından büyük bir deprem geleceği bilimsel olarak söylenemez. Sağlam yerde sağlam evde oturun yeter" dedi.

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar panik içerisinde dışarı çıktı.