Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın yıkılma anı sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.
- Gebze'de 7 katlı bir bina çöktü ve enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- Enkazda Muhammed Emir ve Nisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşıldı, Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı.
- Binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sokağı toz bulutu kapladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, ABLALARI SAĞ ÇIKARILDI
Çalışmalar sırasında enkazda mahsur kalan 5 kişilik Bilir ailesinin 3 çocuğundan Muhammed Emir ve Nisa'nın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Enkazdan 1 kişi sağ olarak kurtarılarak ambulansa alındı. Enkazdan çıkarılan kişinin 18 yaşındaki Dilara Bilir olduğu öğrenildi.
BİNANIN YIKILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bina çökmeden önce sokaktan insanların geçtiği, ardından sokağı toz bulutunun kapladığı görüldü.
İşte apartmanın yıkılma anı: