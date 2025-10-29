Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI, ABLALARI SAĞ ÇIKARILDI

Çalışmalar sırasında enkazda mahsur kalan 5 kişilik Bilir ailesinin 3 çocuğundan Muhammed Emir ve Nisa'nın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Enkazdan 1 kişi sağ olarak kurtarılarak ambulansa alındı. Enkazdan çıkarılan kişinin 18 yaşındaki Dilara Bilir olduğu öğrenildi.

BİNANIN YIKILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bina çökmeden önce sokaktan insanların geçtiği, ardından sokağı toz bulutunun kapladığı görüldü.

İşte apartmanın yıkılma anı: