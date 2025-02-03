Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan bir kamyon, 6 araca çarparak Fırat Nehri üzerindeki köprüden düştü. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Gaziantep yönüne giden ve freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan 7 araca çarptı.
KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU
Ardından ise kamyon, köprü üzerinde sürüklediği bir otomobille birlikte bariyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.
CAN PAZARI YAŞANDI
Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, olay yerine koşarak yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 15 yaralı ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nizip ve Birecik'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.
3 KİŞİ KURTARILAMADI
Acil serviste tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen yaralılardan 3'ü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 26 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.