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Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan bir kamyon, 6 araca çarparak Fırat Nehri üzerindeki köprüden düştü. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Gaziantep yönüne giden ve freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan 7 araca çarptı.

Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU

Ardından ise kamyon, köprü üzerinde sürüklediği bir otomobille birlikte bariyerleri kırıp, yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola düştü.

Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

CAN PAZARI YAŞANDI

Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, olay yerine koşarak yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 15 yaralı ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nizip ve Birecik'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Acil serviste tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen yaralılardan 3'ü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, 26 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak ulaşıma kapatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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