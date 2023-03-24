Fransa'da Bordeaux Belediye binası ateşe verildi

Fransa'da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından sokaklarda tansiyon düşmüyor.

SENDİKALARA GÖRE PROTESTOLARA 3.5 MİLYON KİŞİ KATILDI

Fransız sendikalarına göre dün akşam ülke genelindeki protestolara yaklaşık 3.5 milyon, polise göre ise 1 milyondan fazla kişi katıldı. Ülkenin güneybatısındaki Bordeaux şehrinde belediye binasının ön kapısı ateşe verildi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü.

Belediye binasının ön kapısı ateşe verildi

ÜLKE GENELİNDE 457 KİŞİYE GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gösterilerin ardından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Darmanin ayrıca 441 polisin yaralandığını belirtti.

KRAL CHARLES'İN ZİYARETİ ERTELENDİ

Öte yandan; Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirildi. Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtildi.

Kral'ın resmi program kapsamında, protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Paris ile göstericilerin belediye binasının kapısını ateşe verdiği Bordeaux şehrini ziyaret etmesi bekleniyordu.