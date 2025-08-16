Foça'da Yüksek Teknoloji ile Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yaz sezonunda nüfusu 200 bine ulaşan turizm merkezi Foça'da, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler, güvenliği sağlamak için yüksek teknolojiyi devreye aldı. Foça İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hakan Arıkan, özellikle yapay zeka destekli akıllı sistemlerin oluşturduğu "teknolojik kalkan" hakkında bilgilendirme yaptı.

İlçe Jandarma Komutanı, Foça'nın yaz aylarında yaşadığı yoğunluğa dikkat çekerek, bu yoğunluk karşısında hem sabit yaşayanların hem de misafirlerin can ve mal güvenliğini sağlamak için teknolojinin sahadaki fiziki unsurlarla entegre edildiği yeni güvenlik konseptini detaylandırdı.

Yapay zeka ve saha devriyeleriyle entegre güvenlik

Bu yeni konseptin merkezinde, yapay zeka ile güçlendirilmiş Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (J/KGYS) yer aldığını belirten Arıkan, "Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde sorumluluk bölgemizde 21 noktaya, yapay zeka destekli 96 adet Jandarma Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (J/KGYS) kamerası kurulumu tamamlanmıştır. Bu sistem plaka tanıma, normal dışı davranış tespiti gibi özellikleriyle aranan şahısların yakalanmasında ve olayların aydınlatılmasında etkin rol oynamaktadır," dedi. Bu sisteme ek olarak mahalli imkanlarla 66 noktaya 198 güvenlik kamerası daha kurulduğu ve kırsal alanlarda göçmen kaçakçılığı ile kaçak kazı gibi olayları önlemek amacıyla fotokapanların faaliyete geçirildiği ifade edildi. Yüksek teknolojiye ek olarak, geleneksel saha denetimlerinin de bu sistemle entegre bir şekilde aralıksız sürdüğü belirtildi. Jandarma Trafik Timlerinin alkollü araç kullanımı, hız ihlalleri ve ehliyetsiz sürüş gibi konulara odaklandığı belirtildi. Sahillerdeki güvenliğe özel önem verildiği vurgulanarak, "Yoğun zamanlarda sahillerde yaya, motosikletli ve atlı devriyelerimizle, diğer zamanlarda ise motorlu devriyelerimizle vatandaşlarımızın güvenliğini temin ediyoruz" dedi.

Vatandaşlara dolandırıcılık ve yangın uyarısı

Vatandaşların da jandarmanın çabalarına katkı sunabileceği belirtilerek, özellikle telefon ve sosyal medya dolandırıcılığına karşı uyarıda bulunuldu. Vatandaşlardan, "hayatın olağan akışına aykırı" taleplere itibar etmemeleri ve şüphelendikleri her durumda Jandarma Karakoluna müracaat etmeleri istendi.

Jandarma Binbaşı Hakan Arıkan, açıklamalarının sonunda Foça'nın orman yangınları bakımından ülkenin en hassas noktalarından biri olduğunun altını çizdi. Arıkan; "Bölgemiz, bitki örtüsü ve meteorolojik şartlar nedeniyle özellikle Haziran ve Ekim ayları arasında yangın riski taşımaktadır. Yılların emeği olan ormanlarımızın ve içindeki canlıların yok olmaması için bölgede yaşayan ve tatil yapan tüm vatandaşlarımızın yangın hassasiyeti ile hareket etmesini, yangını başlatacak davranışlardan uzak durmasını ve çöplerini bilinçsizce doğaya atmamasını önemle rica ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR