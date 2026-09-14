FETÖ bağlantılı AYİM heyetinin kararı bozuldu: 3 davacı astsubay, 16 yıl sonra teğmen rütbesine terfi ederek yeni görevlerine atandı

FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) heyetinin görev yaptığı dönemde 2010 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavında başarısız sayılan 3 davacı astsubayın 14 yıllık hukuk mücadelesi Danıştay kararıyla sonuçlandı. Sınavda başarısız sayılma işlemi iptal edilen astsubaylar, 2 yıllık subay eğitiminin ardından 16 yıl sonra teğmen rütbesiyle yeni görevine atandı.

Ankara'da 2010 yılında gerçekleştirilen Jandarma Genel Komutanlığı Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı sonrasında bazı personeller sınavda usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayımlanmadığı, sınava katılan personele sonuçlara itiraz edebilmeleri için normalde öngörülen süreden daha kısa olarak 2 saatlik süre tanındığı belirtildi. Sınavı kazanan adayların büyük bölümünün 90-95 arasında puan aldığı, bazı adaylar dışında diğer personelin ise 85 puanın altında kaldığı tespit edildi.

Dava 2010'da AYİM'de başladı

12 davacı astsubay tarafından sınavdaki işlemin iptali amacıyla 4 Mart 2010 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde (AYİM) dava açıldı. AYİM Üçüncü Dairesi, 21 Nisan 2011 tarihinde davayı reddetti. Karar düzeltme talebi de aynı daire tarafından reddedildi.

Davacılar bu kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. Ancak Mahkeme 3'ü hariç başvurucuların başvurusunu 2013 yılında reddetti. 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün ardından, AYİM'de karar veren heyet üyelerinin bir kısmının FETÖ/PDY üyesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2010 yılında sınavı kazanarak subay olan personelin büyük bölümünün darbe teşebbüsüne destek verdiği ve FETÖ-PDY üyeliği gerekçesiyle KHK ile ihraç edildiği belirlendi. Bunun üzerine 8 astsubay, Ekim 2016'da AYİM'e başvurarak yargılamanın yenilenmesini talep etti. Ancak başvuru henüz görüşülmeden, 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle AYİM'in görevi 27 Nisan 2017 tarihinde sona erdi. Bu nedenle Danıştay İkinci Dairesine gönderilen dosya yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüne karar verdi.

Sınav evrakları mahkemeye gönderilmedi

Dosyada yer alan bilgilere göre, davacı sınavda çok sayıda usulsüzlük bulunduğunu ileri sürdü. Sınav soruları ve puanların açıklanmadığını, kendisine 2 saatlik itiraz süresi tanındığını belirten davacı, yürütülen savcılık soruşturmalarında sınav sorularının bazı adaylara sınavdan önce verildiğine ilişkin itirafların bulunduğunu da iddia etti.

Sınav kağıdındaki birçok cevap değiştirildi

Davacı ayrıca AYİM'deki yargılama sırasında kendi sınav kağıdını incelediğinde cevap kağıdındaki birçok cevabın değiştirildiğini ve 10 sorunun hatalı olduğunu ileri sürdü.

Dairenin ara kararlarına rağmen Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sınav soruları, cevap anahtarları, davacıya ait soru kitapçığı ve cevap kartının mahkemeye gönderilmediği tutanaklara yansıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talep edilen belgelerin idareler tarafından gönderilmediği, bazı şüphelilerin ise sınav sorularının kendilerine verildiği yönünde ifade verdiği görüldü.

Danıştay tarafından hazırlanan değerlendirmede, yazılı sınav soruları ile cevap anahtarlarının ilan edilmediği ve puanlar açıklanmadan 2 saatlik itiraz süresi verilmesinin etkili bir itiraz hakkı tanımadığı belirtildi.

FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün ardından yürütülen incelemelerde, davanın ilk görüldüğü dönemde görev yapan AYİM mahkeme heyetinin çoğunluğunun FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Danıştay'a yapılan başvurularda, sınava ilişkin itiraz hakkının etkili şekilde kullandırılmadığı ve dosyaların gerekli sınav evrakları getirtilmeden incelendiği yönündeki hususlar değerlendirildi.

İşlem oyçokluğuyla iptal edildi

Danıştay İkinci Dairesi, davacının 2010 yılında gerçekleştirilen Jandarma Genel Komutanlığı Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı'nda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi oyçokluğuyla iptal etti.

16 yıl sonra teğmen rütbesiyle göreve başladı

Böylece 2010 yılında başlayan ve AYİM, Danıştay ile AİHM süreçlerinden geçen yaklaşık 14 yıllık yargılama sürecinin ardından İki yıllık subaylık eğitimini tamamlayan bazı personel, Ağustos 2026'da teğmen rütbesiyle göreve başladı. Teğmen olan personellerden birinin yaş haddinden emekli olduğu, kalan 5 personelin dosyasına ilişkin Danıştay incelemelerinin ise sürdüğü bildirildi.

Davacı astsubayların avukatı Kadir Gündoğan, "2010 yılı dönüm noktasıdır. FETÖ'nün devlete girme, sızma çalışmalarının en yoğun olduğu dönemdir. 2010 yılında Jandarma Astsubay Okulu'nda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı yapılıyor. Sınav sonuçlarından sonra 12 tane müvekkilim bana geldi. 'Sınavda bir gariplik var' dediler. Sınav verilerini incelediğimde, normalde sınav soruları ve cevap anahtarının yayınlanması ve 2 haftalık bir süre içerisinde itiraz hakkı verilmesi gerekirken burada soruları ve cevap anahtarlarını vermediler, personele 2 saatlik itiraz hakkı verdiler" dedi.

Gündoğan, "Sınavı kazananların hepsinin 90 üzeri, 93-95 arası puan aldığını, kendilerinden sonra 3-5 personel dışında bir kopukluk olduğunu, diğer personelin ise 85 ve altında puan aldığını gördük. Daha sonra incelediğimizde, o aradaki personelin de bir yıl sonra giren, yine FETÖ örgütü personeli olduğu değerlendirmesini yaptık. Bütün bu değerlendirmeleri yapınca sınavın iptali için 2010 yılında dava açtık. Yargılama sürecinde bütün delillerimizi sunduk ancak sınav evraklarının hiçbirisi mahkemeye gelmedi. Bazı fotokopiler geldi, onların da gerçek belgeler olmadığını gördük. Sınav evraklarının imha edildiği söylendi ve davamız reddedildi" ifadelerini kullandı.

"AYİM'deki mahkeme heyetinin çoğunluğunun FETÖ örgütüne üyelikten atıldığını tespit ettik"

AİHM sürecinin ardından 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sonrası yargılamanın yenilenmesi için Danıştay'a başvurduklarını anlatan Gündoğan, "Sınavda davası reddedilen personelden 8 kişi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Bu 8 personelden 5'iyle ilgili kısa sürede cevap geldi, diğer 3 personelin başvurularıyla ilgili herhangi bir cevap gelmedi. 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra yapılan incelemede AYİM'deki mahkeme heyetinin çoğunluğunun FETÖ örgütüne üyelikten atıldığını tespit ettik ve yargılamanın yenilenmesi için Danıştay'a gittik. Danıştay, özellikle itiraz hakkının verilmemiş olması ve dosyaların incelenmemesi nedeniyle hak arama özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Ancak 5 kişi için değil, sadece 3 kişi için karar verildi" diye konuştu.

Avukat Gündoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin, "Biz 2010 yılında sınav sorularının sınavdan önce bize getirildiğini gördük" şeklinde beyanda bulunduğunu belirterek, söz konusu şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza aldıklarını ifade etti.

"3 arkadaşımız 2 yıl eğitim gördü, 2026 yılı Ağustos ayında teğmen çıktılar"

Gündoğan, "2024 yılında bu karar verilince Jandarma Genel Komutanlığı'na başvuruda bulunduk. Bu arkadaşlarımızı yeniden subay yapmalarını istedik ve kabul ettiler. 3 arkadaşımız 2 yıl eğitim gördü, 2026 yılı Ağustos ayında teğmen çıktılar. Yani işin özü 16 yıl sonra adalet yerini buldu. Ancak 5 arkadaşımızın halen dosyası Danıştay'da devam ediyor. Arkadaşlar 16 yıl önce teğmen olsalardı şu anda binbaşıydılar. Daha da üzücü olan, bu 3 arkadaştan birisinin teğmen olduğu gün yaş haddinden emekli edilmesi. Eğer 2010 yılında teğmen olsaydı şimdi binbaşıydı, yaş haddine takılmayacak ve görevine devam ediyor olacaktı. O arkadaşların gerek rütbe, gerek kıdemleriyle ilgili, emeklilikleriyle ilgili davalarımız da halen devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı