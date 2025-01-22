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Faciadan pencereden atlayarak kurtulan anne ve kızı konuştu

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Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin can verdiği yangın faciasından pencereden atlayarak kurtulan Hülya Karadağ ve kızı Emine Karadağ, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Hülya Karadağ, "Yangın alarmı yoktu. Bir kadının 'yangın var' sesiyle uyandık. Yangın merdivenini dumandan bulamazdık. İnsanlar birbirine çarpıyordu, çoluk çocuk bağrışıyordu. Bizi yönlendiren kimse de olmadı." dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. Kayak merkezinde kızı ve 2 torunuyla konaklayan Hülya Karadağ ve kızı Emine Karadağ, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Anne ve kızı yangından pencereden atlayıp kurtulduklarını söyledi.

Faciadan pencereden atlayarak kurtulan anne ve kızı konuştu

"YANGIN ALARMI YOKTU"

Uyudukları sırada yangının çıktığını anlatan Hülya Karadağ, "Uyku esnasında gürültü ve bağırtılarla karşılaştık. Hemen kapıyı açtık. Bir kadının 'Yangın var' bağırtısıyla baktık, dumanları gördük. İlk başta çok duman yoktu. Hemen içeri girip çocukları aldık. Islak havluları ağzımıza tuttuk. Ama o duman bir anda geldi anlayamadık. Biz 6'ncı kattaydık. Biz üçgen çatının tam üstündeydik. Biz odada 4 kişiydik, yan odada 1 arkadaşımız vardı. Çok şükür kaybımız yok. Baktık ki ileriye gidemedik. Geri odaya girdik. Öyle olunca dışarıdaki insanlara seslendik. 'Aşağıya atlayabilir miyiz?' diye sorduk. Onlar da hemen bir merdiven ulaştırdılar. Çatıya atladık kurtulduk. Yangın merdivenini dumandan bulamazdık. 2 oda ileriye bile gidemedik koridorda. İnsanlar birbirine çarpıyordu, çoluk çocuk bağrışıyordu. Bizi yönlendiren kimse de olmadı. Kendi kendimize kurtulduk. Yangın alarmı da yoktu. Yangın alarmı çalsaydı önceden haberimiz olurdu, daha rahat hareket ederdik" diye konuştu.

Faciadan pencereden atlayarak kurtulan anne ve kızı konuştu

"MERDİVEN NEREDEYDİ GÖRMEDİK"

Emine Karadağ ise otelin içinde bulunan 2 yangın merdiveninin nerede olduğunu bile görmediklerini ifade ederek, "Çok ürkütücü ve korkutucuydu. Ben ilk bir kadının 'Yangın var' sesine kalktım. Dışarıya çıkınca her yer dumandı. Sonra hemen çocukların üzerlerini giydirdim. Tekrar dışarı çıktığımızda koridorda ilerleyemedik dumandan. Tekrar odaya geri dönüp camdan çatıya atladık. Çalışanların uzattığı merdivenle aşağıya inerek kurtulduk. Biz 4 kişi gelmiştik. Yangın merdivenine de gidilebilir değildi. Merdiven neredeydi, görmedik" dedi.

Faciadan pencereden atlayarak kurtulan anne ve kızı konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Oğuz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

cunku merdiven ta koridorlarin ucuna yapılmış bu ders olmalı suan tum oteller tehlikede ve kesinlikle tum odlarin pencerelerinun yaninda yagin merdiven kurulmalı cunku yangin sirasinda koridorlar dumanla doldugu icin goz gozu görmez ve koridora cikan merdivene ulaşmadandumandan boğuluyor yangin merdiveni sistemi suan hepsi gerkesiz ve boş cunku koridor zaten dumanla dolar millet nasıl ta uctaki merdivenlere ulasacak

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

olay aslında çok basit butun çok katlı oteller yurtlar hastaneler hatta rezidanslar bağımsız denetim kuruluşlarının kontrolünde olacak olumsuz raporda devlet ceza kesecek uygulanmayan denetimlerde denetim kurumunun lisansı iptal olacak öyle belediye bakanlık müfettişi ahpap çavuş ilişkileri sorumluluğu olmayan memurlarla bu işler yürümez bu otel mesela son on yılda bir kere denetlen miş mi kesinlikle hayır tabi

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