Eymir Gölü Çevresinde Yangın Çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangın Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Eymir Gölü etrafında bulunan ormanlık alanda başladı. Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. - ANKARA