Eymir Gölü Çevresinde Yangın Çıktı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi, alevlerle mücadele devam ediyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangın Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Eymir Gölü etrafında bulunan ormanlık alanda başladı. Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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