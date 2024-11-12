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Evde tek başına bırakılan 2.5 yaşındaki bebek, ana caddeye çıktı

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Arizona'da geçen hafta sonu meydana gelen bir olayda, iki buçuk yaşında bir çocuk ve 9 aylık kardeşi işlek bir yolda bulundu. Çocukları kurtaran bir kadın, onları eve getirdiğinde annenin evde olmadığı ortaya çıktı. Olay sırasında evde olmayan baba, durumu kapı zilindeki kamera sayesinde öğrendi. Maricopa Bölgesi polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Anne hakkında çocuk ihmali suçlamasıyla inceleme yürütülüyor.

Arizona'da geçen Pazar günü yaşanan olayda, iki buçuk yaşındaki bir çocuk bezli halde işlek bir yola fırladı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, saatte 70 kilometre hızla seyreden arabaların son anda manevra yaparak çocuktan kaçtığı görülüyor.

Olayın en çarpıcı anı, karanlık yolda sendeleyerek ilerleyen çocuğu gören bir kadının hızla koşup onu kucağına alması oldu. O sırada yoldan geçen ve araç kamerasında çığlık sesi duyulan bir kadın sürücü, 7 yaşındaki oğluyla birlikteydi. Kadın, "Bir çocuğun ezilmesini izlemek zorunda kalacağımı düşünüp paniğe kapıldım. Trafiği durduramadığım için sadece korna çalarak çocuğu uyarmaya çalıştım" dedi.

Olay sırasında evde olmayan baba, durumu kapı zilindeki kamera sayesinde öğrendi. Çocuğu kurtaran kadın onu eve getirdiğinde, babanın 9 aylık diğer bebeğinin de dışarıda olduğu ortaya çıktı.

Baba, "Kapıyı açtığımda tanımadığım bir kadın çocuğumu kucağında tutuyordu. Çocuklarımın yolun ortasında koştuğunu söyledi. O kadına minnettarım, kendisine şahsen teşekkür etmek isterim" açıklamasını yaptı.

Maricopa Bölgesi polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Anne hakkında çocuk ihmali suçlamasıyla inceleme yürütülüyor. Çocukları kurtaran kadın ise "Kendi hayatımı riske attım ama bir çocuğun hayatını kurtarmak her şeyden önemli" dedi.

Bu olay, küçük çocuklu ailelerin ev güvenliği konusunda daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Evde tek başına bırakılan 2.5 yaşındaki bebek, ana caddeye çıktı

Evde tek başına bırakılan 2.5 yaşındaki bebek, ana caddeye çıktı

Evde tek başına bırakılan 2.5 yaşındaki bebek, ana caddeye çıktı

Evde tek başına bırakılan 2.5 yaşındaki bebek, ana caddeye çıktı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBen fero:

Evde tek başına 8 yakında sinemalarda..

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Çocukların başına gelecek her türlü kaza olay sıkıntıdan birinci derece de anne - baba sorumludur. ve ceza yerler bu Türkiye de de böyle ama bizim adalet uygulayıcılar çocuğun başına bir şey geldiğinde araştırmayı pek uygun görmüyor anne baba ne dediyse oyla kayıtlara geçiyor

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Haber YorumlarıAykut Kalanoğlu:

Resmi gördüğümde ilk an da uzaylı sandım çocuğu !

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