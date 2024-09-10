Etkileşim uğruna öksüz çocuğu darbetti!

Annesi ve babası hayatını kaybeden, geçimini sağlamak için kardeşleriyle birlikte çöpten hurda toplayan bir çocuğa sokak ortasında şiddet uygulandı. Şiddet uygulayan kişinin, yaşananları bizzat görüntüleyip yayınlaması üzerine videoya tepki yağdı. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde şahısların çocuğun üzerine yürüdüğü, ardından da sert bir şekilde çocuğa vurduğu görülüyor.

Acı içinde bağıran çocuğun kaçmaya çalıştığı görülürken şahısların koşarak kaçmaya çalışan çocuğun peşini bırakmadıkları ve arkasından takip ediyor ve biri "Gel buraya gel" dediği görülüyor.

"GEL BURAYA" DİYEREK KOVALADILAR

Şahıslar çocuğa vurduktan sonra söylenmeye devam ederken çocuk olay yerinden hızla kaçtı. Şahıslar koşarak kaçmaya çalışan çocuğun peşini bırakmayıp arkasından takip ediyor ve biri "Gel buraya gel" bağırarak kovaladı.