Etkileşim uğruna öksüz çocuğu darbetti!
Çorum'da geçimini sağlamak için kardeşleriyle çöpten hurda toplayan öksüz çocuğa şiddet uygulayan kişi, sosyal medyada tepki çekti. Annesiyle babasını kaybettiği öğrenilen engelli çocuğun bağırışı, şiddet uygulayan kişinin kamerasına yansıdı. Sokak ortasında çocuğu tokatlayan ve hakaretler eden kişi, görüntüleri bizzat sosyal medya hesabından yayınladı.
Annesi ve babası hayatını kaybeden, geçimini sağlamak için kardeşleriyle birlikte çöpten hurda toplayan bir çocuğa sokak ortasında şiddet uygulandı. Şiddet uygulayan kişinin, yaşananları bizzat görüntüleyip yayınlaması üzerine videoya tepki yağdı. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntülerde şahısların çocuğun üzerine yürüdüğü, ardından da sert bir şekilde çocuğa vurduğu görülüyor.
Acı içinde bağıran çocuğun kaçmaya çalıştığı görülürken şahısların koşarak kaçmaya çalışan çocuğun peşini bırakmadıkları ve arkasından takip ediyor ve biri "Gel buraya gel" dediği görülüyor.
"GEL BURAYA" DİYEREK KOVALADILAR
Şahıslar çocuğa vurduktan sonra söylenmeye devam ederken çocuk olay yerinden hızla kaçtı. Şahıslar koşarak kaçmaya çalışan çocuğun peşini bırakmayıp arkasından takip ediyor ve biri "Gel buraya gel" bağırarak kovaladı.