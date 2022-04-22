Esnafı, ''Kızlarını öldürür, karına tecavüz ederiz'' diye tehdit edip haraç isteyen yabancı uyrukluklara film gibi operasyon

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesinde esnaflık yapan Ö.A. isimli vatandaş, M.A. isimli yabancı uyruklu kişiyi Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söylediği için işe aldı.

ESKİ PATRONUNA TEHDİT MESAJLARI ATTI

Gece mesaisinde çalışan M.A., sabah erken saatlerde işyerinden ayrıldı. Daha sonrasında işyeri sahibi Ö.A.'nın telefonuna sosyal medya üzerinden gün içinde yabancı bir numaradan tehdit mesajları gelmeye başladı. Ö.A. durumu emniyete bildirdi.

''PARAYI ÖDEMEZSEN KIZLARIN ÖLDÜRÜLECEK, KARINA TECAVÜZ EDİLECEK''

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Ö.A.'nın ağzından tehdit mesajları atan kişilerle pazarlık yapmaya başladı. ''Sizden 50 bin lira istiyoruz. Dört saat içinde parayı ödemedin kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek polise söyleme, parayı buraya koy ve git''' şeklinde mesajları üzerine polisle birlikte hareket eden Ö.A., para dolu çantayı şahısların söylediği yere koydu.

POLİS BASKINIYLA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bu esnada bölgeye gelen M.A. ve babası olduğu öğrenilen A.A. isimli iki yabancı uyruklu şahıs çanta dolu parayı alarak uzaklaşmak istediği esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa