Eskişehir haber: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev bölümü değişikliği

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın başlattığı çalışmalar çerçevesinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görev bölümünde değişikliğe gidildi. Görev bölümü değişikliği hakkında değerlendirmede bulunan Başsavcı Yeldan, "Yeni adli yıl itibarıyla yürürlüğe girecek olan etkin soruşturma yapılmasına imkan sağlayacak yeni görev bölümünün tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın Eskişehir Adliyesi'nde göreve başlamasının ardından başsavcılık bünyesinde görev bölümü değişikliğine gidildi. Başsavcı Yeldan'ın başlattığı çalışmalar çerçevesinde; Aile İçi Şiddet Bürosu'ndaki savcı sayısı artırılırken, 4 yeni büro daha kurulacağı duyuruldu. Ayrıca, kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili, durumu kritik olarak belirlenen 58 mağdur hakkındaki soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve başsavcı vekilleri tarafından yürütüleceği bildirildi.

Aile İçi Şiddet Bürosu'ndaki savcı sayısı artırıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda daha önce 2 cumhuriyet savcısı görev yaparken bu sayı artırılarak 4'e çıkarıldı. Görevli cumhuriyet savcısı sayısı 4'e çıkarılan Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, yeni görev bölümüne göre yetişkinlere yönelik cinsel saldırı suçları ile ilgili soruşturmaları da yürütecek. Büroda görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı Özkan Levent Taşkoparan'a ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, kolluk kuvvetleri ve aile mahkemeleri ile koordinasyonu sağlamak için görev verildi. Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosu'nda ise görevli cumhuriyet savcısı 3'ten 4'e çıkarılırken büroda görevli cumhuriyet savcıları yapılan değişiklik ile mağdur çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar suçu soruşturmalarını da çocuk izlem merkezinde yürütecek.

Kadın cumhuriyet savcılarına kritik görevler

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Yeşim Aktürk Altun, yapılan görev bölümü değişikliği ile Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosu'nda görevlendirilirken, aynı zamanda kendisine Çocuk İzlem Merkezi Koordinatörlüğü görevi verildi. Cumhuriyet Savcısı Selcan Yılmaz ise Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev aldı. Sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçlar hakkında yapılan soruşturmaları yürütmek üzere de 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

4 yeni büro kuruluyor

Yeni adli yıl başlangıcı öncesi yapılan değerlendirmeler neticesinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Gaziler, Şehit Yakınları ve Engelliler Bürosu, Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu ile Kanun Yolları İçtihat ve Mevzuat Bürosu olmak üzere 4 yeni büro kurulması kararlaştırıldı.

Kadına şiddet soruşturmalarını Başsavcı Yeldan yürütecek

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca kadınlara yönelik tekrarlayan şiddet olayları ile ilgili soruşturma dosyaları incelendi. İncelemenin ardından durumları kritik olarak tespit edilen 58 mağdur hakkındaki devam eden soruşturmaların üzüntü verici olaylara engel olunması bakımından Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve başsavcı vekilleri tarafından yürütülmesine karar verildi.

Görev bölümü değişikliği hakkında değerlendirmede bulunan Başsavcı Yeldan, "Yeni adli yıl itibarıyla yürürlüğe girecek olan etkin soruşturma yapılmasına imkan sağlayacak yeni görev bölümünün tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR