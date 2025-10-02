Haberler

AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı ölümlü kazaya karıştı! Çok sayıda yarlı da var

Eskişehir'de makam aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanırken, 70 yaşındaki Canan Oruç hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da içinde bulunduğu makam aracı ölümlü kazaya karıştı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ AYŞEN GÜRCAN'IN MAKAM ARACI KAZAYA KARIŞTI: 1 ÖLÜ

Kaza, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın makam aracı, N.O. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 70 yaşındaki Canan Oruç hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü N.O. ile Milletvekili Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü ise yaralandı.

YARALILAR HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ve makam aracı şoförü ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Milletvekili Gürcan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yaralı N.O. ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık bir şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından polis, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, savcı incelemesinin devam ettiği aktarıldı. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da kaza mahallinde incelemede bulundu.

İKİ ARAÇ DA HURDAYA DÖNDÜ

Kazaya karışan her iki araç da hurdaya döndü. Araçlar, yaşanan çarpışmanın etkisiyle kazanın gerçekleştiği kavşaktan yaklaşık 100 metre ileriye savruldu. N.O. idaresindeki otomobil ise adeta demir yığınına döndü. Kaza yeri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
