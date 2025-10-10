CHP'li eski belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüte Üye Olma", "Rüşvet" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Ekim 2025 tarihinde Bursa merkezli olmak üzere toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ DAHİL 21 GÖZALTI

Aralarında CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşinin de bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı operasyon ile ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgilendirme yapıldı.

2 KİŞİ ARANIYOR

Yapılan yazılı açıklamaya göre, "Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 23 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Operasyon sonucunda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 24 ikamet, 8 şirket adresi ve 12 araçta arama işlemleri sürerken, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem ile eşinin evinde sabaha karşı gözaltına alındığı öğrenildi.

TURGAY ERDEM KİMDİR?

1959'da Bursa'da doğdu. İlköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde yaptı. 1977'de girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni 1983'te bitirdi. 1985'te Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başladı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile yönetiminde çeşitli görevler aldıktan sonra, 1998'den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı'na seçildi. 2000-2004 yılları arasında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğine seçildi. 2006'da Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 2009 ve 2013 yerel seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem bu süre boyunca başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü.