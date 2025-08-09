Eşini Bıçakla Yaraladı, Tüfekle Vurarak Öldürdü

Eşini Bıçakla Yaraladı, Tüfekle Vurarak Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir şahıs, eşini bıçakla yaraladıktan sonra otomatik tüfekle ateş açarak öldürdü. Olayın ardından suçlu kaçtı, operasyon başlatıldı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir şahıs eşini önce bıçakla yaraladı, sonrasında tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda M. Sağlam, eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladı. Eşini bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açan M. Sağlam, eşini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. M. Sağlam'ın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatılırken, hayatını kaybeden Tuğba Sağlam'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Transfer tahtaları açıldı, 1 saatte tam 8 transfer açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.