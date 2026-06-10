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Kendisine bıçak çekeni kaldırım taşıyla öldüren engelliye tahliye

Kendisine bıçak çekeni kaldırım taşıyla öldüren engelliye tahliye
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Hatay'ın Defne ilçesinde kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş'i kaldırım taşıyla vurarak öldüren ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., ilk duruşmada adli kontrolle serbest bırakıldı. Ateş'in ailesi karara tepki gösterdi.

HATAY'ın Defne ilçesinde kendisine bıçak çeken Nurettin Ateş'i (63) başına kaldırım taşıyla vurarak öldüren ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Ateş'in ailesi karara tepki göstererek itiraz etti.

Olay, 22 Şubat 2025'te Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., sokakta yürüyen emekli Nurettin Ateş ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada Ateş, bıçakla A.K.'nin üzerine yürüdü. Yerden kaldırım taşı alan A.K., Ateş'in başına fırlattı. Ateş'in yere yığıldığını gören A.K., kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, doktorların müdahalesine rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle dava açıldı. 2 Haziran'da görülen duruşmada hakim karşısına çıkan A.K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara itiraz eden Ateş ailesi, şüphelinin tutuklanmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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