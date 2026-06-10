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Lütfü Savaş'tan 'mutlak butlan' açıklaması: Yargıtay'a dilekçe verdik

Lütfü Savaş'tan 'mutlak butlan' açıklaması: Yargıtay'a dilekçe verdik
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'deki mutlak butlan davasında tarafların uzlaşma beklentisinin sonuçsuz kaldığını ve mecburen temyize başvurduklarını açıkladı. İhraç kararının yok hükmünde olduğunu belirten Savaş, gönülden CHP'li olduğunu vurguladı.

ESKİ Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'mutlak butlan' davasındaki temyiz sürecine ilişkin, "Sayın Özgür Özel'in avukatı hemen anında Yargıtay'a başvurdu. Her iki taraf arasında bir uzlaşı olur mu, bir anlaşma olur mu diye bekledik. Ama baktık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi dilekçesini çekmeyince biz de mecburen dün dilekçe verdik" dedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik iptal davası açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden göreve başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. Savaş, 'mutlak butlan' davasındaki temyiz sürecine ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Savaş, "Sayın Özgür Özel'in avukatı hemen anında Yargıtay'a başvurdu. Zannedersem biz daha dün başvurduk. Her iki taraf arasında bir uzlaşı olur mu, bir anlaşma olur mu diye bekledik. Hatta ben 3 gün önceki demecimde de bir haber kanalına bunu anlattım. Ama baktık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki yönetimi dilekçesini çekmeyince biz de mecburen dün dilekçe verdik. Ama önce Yargıtay'a başvuran Sayın Özgür Özel'dir. Hem de anında başvurdular. Bekledik, çekmeyince biz de dün bu karar karşısında başvurumuzu yaptık" dedi.

'İHRAÇ KARARI YOK HÜKMÜNDE'

Savaş, partiden ihraç edilmesine ilişkin soru üzerine, "Mutlak butlan kararı, alınan bütün kararların yok hükmünde olduğunu ifade ediyor. En son Yüksek Disiplin Kurulu da bunu onayladı. Şu anda yaklaşık 1800 civarındaki partiden uzaklaştırılan arkadaşlarımızın partide bulunmasının hiçbir sakıncası kalmadı. Şu anda o arkadaşlarımızın hepsi, biz de dahil şu anda partideyiz" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜLDEN CHP'LİYİZ'

Savaş, partiye hemen dönüp dönemeyeceğini sorulması üzerine de "Şimdi, resmi üyelik dışında gönülden üyelik diye bir şey vardır, Atatürk'ün partisinde. Bu ülkede insanları sağcı, solcu, sosyal demokrat, muhafazakar, liberal diye ayırabilirsiniz ama bu ülkede en çok taraftarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yüzde 85 insanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü beğenir, saygı duyar ve sever. Onu sevenlerden bir tanesi de benim. Onun çatısı altında bulunmak bizim için onurdur ve bu onuru yazılı bir belgeyle taşımıyoruz. Ruhumuzla taşıyoruz, gönlümüzle taşıyoruz. Yargıtay ne zaman sonuçlanırsa sonuçlansın bizim için fark etmez. Biz gönülden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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