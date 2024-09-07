Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a acil iniş yapan Air Vistana yolcu uçağında arama çalışmalar tamamlandı. Uçakta bombaya rastlanmadı.

BOMBA İHBARI NEDENİYLE ERZURUM'A ACİL İNİŞ

Hindistanlı hava yolu şirketi Air Vistara uçağına Hindistan'dan Almanya'ya giderken, Türkiye hava sahası üzerinde bomba ihbarı yapıldı. 600 kişi kapasiteli, 247 yolcunun bulunduğu uçak acil olarak Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

BOMBA İMHA UZMANLARI UÇAKTA ARAMA YAPTI

Aprona yanaşan uçaktan yolcular tahliye edildi. Havalimanında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri havalimanına sevk edildi. Ekiplerle uçakta, 2 bomba imha uzmanı ve 1 bomba arama köpeği arama yaptı. Havalimanında, 100 emniyet personeli, 54 personel ile 14 ambulans, 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 7 kurtarma ve 2 KBRN aracıyla 28 personel, 6 aracıyla 24 itfaiye personeli, 1 olay yeri inceleme ve 1 tercüman görev yaptı.

UÇAKTA BOMBAYA RASTLANMADI

Ekiplerin uçaktaki araması sona erdi. Uçakta bombaya rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Erzurum Havalimanı üzerindeki uçuş yasağı kaldırıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Malumlarınız bugün Hindistan'ın Mumbai şehrinden havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 16.30 sıralarında ilimizde zorunlu acil iniş yapmıştı. Uçağın havaalanına inmesiyle beraber, biz gerekli bütün tedbirleri almıştık. Hem AFAD müdürlüğümüz, emniyet müdürlüğümüz, OMKE ekiplerimiz, sağlık müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz, itfaiye ekiplerimizle beraber tüm tedbirleri almış bir şekilde uçağa karşıladık. Ardından bütün yolcular, toplamda 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

UÇUŞ YASAĞI KALDIRILDI

Bomba arama ekiplerimiz uçağın ilk önce içerisinde gerekli arama tarama çalışmalarını yürüttüler. Ardından da uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazından hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibariyle bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu.

Artık ilimize gelecek olan veya ilimizden gidecek olan bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda. Yalnız Hindistan menşeili uçak şu anda hala havaalanımızda durmaya devam ediyor. Çünkü uluslararası uçuş kurallarına göre pilotların belli bir süre uçuş imkanları var. Onlar da bu süreyi tamamladıkları için şu anda istirahate çekilmiş durumdalar. Yolcular havalarımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyorlar. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 7.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına devam edecekler. Frankfurt'a devam edecekler. Şimdilik söyleyebileceğim bunlardan ibaret."

PEÇETEYE "UÇAKTA BOMBA VAR" YAZIP TUVALETE BIRAKMIŞ

Ekipler uçak içinde bomba aramaya başlarken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Yolculardan birisi lavaboya girdiğinde, "uçakta bomba var" notunu oraya bırakıyor ve oradan çıkıyor. Uçağın görevli hosteslerinden birisi lavaboya girdiğinde bu notu görüyor ve bu durumu da pilota intikal ettiriyor. Notu bırakan kişiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Yani şu anda ilk etapta uçağın aramasını tamamlamak istiyoruz" dedi.

ORDU VE TRABZON'UN ARDINDAN ERZURUM'A İNEBİLMİŞ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor."