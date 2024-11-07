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Erkek hastanın hamile bıraktığını iddia ettiği hemşire görevden uzaklaştırıldı

Erkek hastanın hamile bıraktığını iddia ettiği hemşire görevden uzaklaştırıldı
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İngiltere'de bir psikiyatri hastanesinde çalışan hemşire Jessica Thorpe, bir hastanın kendisinden hamile olduğu iddiası üzerine iki yıl açığa alındı. Bu dönemde sosyal medyada içerik üreterek 50 bin takipçiye ulaştı ve yüksek gelir elde etti. Hastane yönetimi, Thorpe'un sosyal medya kariyeri için istifa ettiğini iddia etse de, hemşire bunun nedeninin yönetimin dedikodulara müdahale etmemesi olduğunu söyledi. Mahkeme Thorpe'u haklı buldu.

İngiltere'de hemşire olan Jessica Thorpe, görev yaptığı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde bir erkek hastanın kendisini hamile bıraktığını iddia etmesi üzerine hakkında soruşturma açıldı ve iki yıl görevden uzaklaştırıldı.

İddialar ortaya çıktıktan bir yıl sonra, Temmuz 2021'de yapılan duruşmada Hasta X'in vefat ettiği öğrenildi. Mahkeme, "kesin kanıt" bulunmaması nedeniyle uygunsuz davranış iddiasını reddetti. Ancak Thorpe'a, hastanın ölümüyle ilgili polis soruşturması tamamlanana kadar işe dönemeyeceği bildirildi.

Thorpe, ancak Ekim 2022'de görevine dönebileceği bilgisini aldı fakat bir ay sonra istifa etti. Bu süreçte Instagram'da "Slice of Jess" adlı bir yemek hesabı açan Thorpe, 50.000'den fazla takipçi kazandı. YouTube'da da içerik üretmeye başlayan hemşirenin Google'dan elde ettiği gelir 2021'de 4.211 sterlindan 2023'te 19.222 sterline yükseldi.

Hastane yönetimi, Thorpe'un sosyal medya kariyeri için istifa ettiğini öne sürdü. Ancak Thorpe, içerik üretmeye sadece açıkta kaldığı dönemde bir hobi olarak başladığını ve istifasının asıl nedeninin, meslektaşları arasında yayılan dedikodulara yönetimin müdahale etmemesi olduğunu belirtti.

Yargıç Simon Loy, sosyal medya kariyerinin Thorpe'un istifa kararında etkili olduğunu kabul etmekle birlikte, hastane yönetiminin disiplin duruşmasından sonraki tutumunu haksız buldu. Mahkeme, Thorpe'un haksız işten çıkarma, sözleşme ihlali ve yasadışı ücret kesintisi iddialarını haklı bulurken, tazminat miktarının sonraki duruşmada belirleneceğini açıkladı.

Erkek hastanın hamile bıraktığını iddia ettiği hemşire görevden uzaklaştırıldı

Erkek hastanın hamile bıraktığını iddia ettiği hemşire görevden uzaklaştırıldı

Erkek hastanın hamile bıraktığını iddia ettiği hemşire görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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