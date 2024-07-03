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Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü

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Endonezya'da Siriati adlı kadın, 30 metrelik bir piton tarafından vahşice öldürüldü. Eşi, yılanın eşini yutarken buldu ancak kurtaramadı. Siriati'nin cesedi köylüler tarafından bulundu ve defnedildi. Benzer bir olay geçen ay yaşanmış, başka bir kadın yine bir piton tarafından yutulmuştu. Endonezya'nın yılanlar için elverişli doğası, bu tür olayların sıkça yaşanmasına neden oluyor.

30 yaşındaki Siriati, Endonezya ormanında yürürken 9 metrelik bir piton tarafından vahşice öldürüldü. Eşi Adiansya, yılanın Siriati'yi kafasından yutmaya çalışırken buldu ve onu kurtarmak için yılanı öldürdü, ancak Siriati çoktan ölmüştü. Beş çocuk annesi Siriati, kardeşiyle buluşmak için pazara gidiyordu.

Kocası, eşinin gelmediğini öğrenince endişelenip onu aramaya çıktı ve yılanın ağzında buldu. Köylüler yardım çağırdı ve Siriati'nin bedeni eve getirildikten sonra ertesi sabah Siteba köyünde defnedildi. Walenrang Polis Şefi, Siriati'nin bedeninin bozulmamış halde bulunduğunu, ancak kemiklerinin ezilmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca, kurbanın bacağında yılan ısırığı olduğundan şüphelenilen bir yara vardı.

Geçen ay benzer bir olay, 50 yaşındaki Farida'nın Kalempang köyünde bir piton tarafından yutulmasıyla gerçekleşti. Farida, pazara giderken kaybolmuş ve iki gün sonra dev bir pitonun midesinde bulunmuştu. Endonezya, yılanların kontrolsüz bir şekilde büyüdüğü ve insanları yutabilecek boyutlara ulaşabildiği bir takımadadır.

Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü

Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü

Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü

Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü

Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü

Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü

Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 30 metrelik piton tarafından öldürüldü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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