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4 çocuk annesi günlerdir aranıyordu! 6 metrelik pitonun karnından çıktı

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Endonezya'da 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Farida, pazarda satacağı yiyecekleri toplamak üzere ormana gitti. Eve geri dönmeyen kadını aramaya başlayan köylüler ve kocası çalılıklar arasında şişmiş bir piton buldu. Karnı yarılan yılanın içinden talihsiz kadının cesedi çıktı. Fari'danın boğularak öldüğü ve bacağından ısırıldığı tahmin ediliyor.

Endonezya'da Farida isimli kaybolan kadını arayanköylüler etrafta karnı şişik bir piton gördü. Pitonu öldürüp karnını yaran köylüler, Farida'nın cansız bedenine ulaştı. Yetkililer, ormanda yürürken dikkatli olmaları konusunda halka uyarıda bulundu.

ORMANDA KORKUNÇ SON

50 yaşındaki Farida, 6 Haziran Perşembe günü Endonezya'nın Kalempang şehrinde yerel bir pazarda yiyecek satmak için tek başına ormanlık alana gitti. Bir daha eve dönmeyen kadının kocası Noni ve endişeli köylüler gece boyunca arama yaptı ve ertesi gün çalılıklar arasında şişmiş bir yılan buldu.

KAYIP KADIN PİTONUN KARNINDAN ÇIKTI

Öldürülen yılanın karnını yaran köylüler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştü. Kayıp olarak her yerde aranan kadın, yılanın karnından çıkarıldı. Farida'nın boğularak öldüğü ve bacağına bir ısırık aldığı düşünülüyor.

Endonezya'da kayıp 4 çocuk annesi kadın,6 metre uzunluğundaki piton yılanının karnında bulundu

EŞİNİ TEK BAŞINA ORMANA GÖNDERDİĞİNE PİŞMAN OLDU

Farida'nın cesedi yılandan çıkarıldıktan sonra Sidrap Regency'nin Pitu Riawa bölgesinde dini bir cenaze töreni için hazırlanmaya götürüldü. 55 yaşındaki Noni, "Eşim yalnız gitmesine izin verdiğim için sonsuza dek pişmanım. O gün onunla birlikte olsaydım, yılan ona dokunmaya cesaret edemezdi," dedi.

HALKA "DİKKATLİ OLUN" UYARISI

Endonezya'da daha önce de birkaç piton saldırısı olmasına rağmen, bu olayın Kalempang'da ilk kez meydana geldiği öğrenildi. Köyün başkanı Suardi Rosi, "Herkesi ormanda yürürken dikkatli olmaları konusunda uyardık. Kadınlar yanlarında birisiyle gitmelidir," ifadelerini kullandı.

2 YIL ÖNCE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

2022 yılında 54 yaşındaki Jahrah,vkauçuk toplarken ortadan kaybolmuştu.Köylüler 2 gün sonra dev bir pitonun içinde Jahrah'ın cesedini buldu.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Endonezya Ormana Çocuk 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Musti40 :

Allah rahmet eylesin. İnsanlar ne zor şartlarda yaşıyor, bizde mis gibi devletimizde halimize şükretmiyor, batıya imren imren isyan ediyoruz!!

41
32
yanıtYanıtla
Ramazan Karakuş:

ATM memuru sus ama anlamadığım neden ormana gidiyor satış için araştırılmalı

yanıt3
yanıt6
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