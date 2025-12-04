Haberler

Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti

Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti
Pencereden düşerek hayatını kaybeden şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi Edirne'den eklendi. 2 yıl önce barodan kaydını sildirip üniversitede büro personeli olarak görev yapan Selda Özkan İlte, yaklaşık 5 metre yükseklikteki odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlte, kentte düzenlenen avukat günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılarak gündeme gelmişti.

  • Selda Özkan İlte (35), Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak çalışıyordu.
  • Selda Özkan İlte, 2'nci kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
  • Selda Özkan İlte, Edirne Barosu'ndan kaydını 2 yıl önce sildirmişti.

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak görev yapan Selda Özkan İlte (35) henüz belirlenemeyen nedenle 2'nci kat penceresinden düştü.

PENCEREDEN DÜŞEN GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İlte'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Selda Özkan İlte, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yeri inceleme ekipleri İlte'nin düştüğü alanda inceleme yaptı. İlte'nin evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

BARODAN KAYDINI SİLDİRMİŞ

Avukat olan Selda Özkan İlte'nin Edirne Barosu'ndan kaydını 2 yıl önce sildirip, TÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi.

AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

Edirne'de düzenlenen avukatlar günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılan genç kadın, o gün gündem olmuştu.

Şahin:

ne hükümettir hep bayanlar düşüyor temiz delil yok ispat yok tutuksuz yargılanmak üzere serbest ama polis kafayı takarsa çözer

