Yine pencere yine şüpheli kadın ölümü! Genç avukat hayatını kaybetti

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak görev yapan Selda Özkan İlte (35) henüz belirlenemeyen nedenle 2'nci kat penceresinden düştü.

PENCEREDEN DÜŞEN GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İlte'nin düştüğünü görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Selda Özkan İlte, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yeri inceleme ekipleri İlte'nin düştüğü alanda inceleme yaptı. İlte'nin evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

BARODAN KAYDINI SİLDİRMİŞ

Avukat olan Selda Özkan İlte'nin Edirne Barosu'ndan kaydını 2 yıl önce sildirip, TÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi.

AVUKATLAR GÜNÜ TÖRENİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

Edirne'de düzenlenen avukatlar günü törenine 7 aylık bebeğiyle katılan genç kadın, o gün gündem olmuştu.