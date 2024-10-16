Dostları hayatını kaybeden Hasan Yalnızoğlu'a veda etti

"Anadolu Ateşi" ve "Survivor" ile geniş kitleler tarafından tanınan Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında yaşamını yitirdi. Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Bakırköy Devlet Hastanesi'nde yaşama gözlerini yuman Yalnızoğlu, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun babasıydı. Yalnızoğlu'nun ölüm haberi dostlarını da yasa boğdu.

ACUN ILICALI, ' BAŞSAĞLIĞI' MESAJI YAYIMLADI!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Ilıcalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşımız Hasan Yalnızoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Yalnızoğlu'nun yakın arkadaşlarından şarkıcı Kubat da, "İnlettin be Hasan'ım fena inlettin bizi!Koca yürekli dostum benim, dünyanın en nazik insanı, karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim… Ne kadar mutlu olmuştun bu türküleri söylerken ve programı kaydederken... "Benden bir hoş seda kalsın Kubat'ım." demiştin… Bir yandan ağlayıp bir yandan da söylemiştik iştahlı iştahlı… Acılı ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanın cennet ve gönüller olsun HASAN'IM..."

Menajer Tümay Özokur ise acısını, "Şaka mısınız ya... Teker teker gidiyorsunuz. Çok sevdim lan seni. Sende beni çok. Adam." sözleriyle dile getirdi.

'Survivor 2024 All Star' yarışmacılarından Yağmur Banda, "Çok üzücü. Ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.

'Avatar Atakan' lakaplı Çağan Atakan Arslan ise sosyal medya hesabında üzüntüsünü şu şekilde dile getirdi:

"Çok sevdiğim güzel insan Hasan Yalnızoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim..

Mekanın cennet olsun güzel insan..

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim..."

Eski Survivor yarışmacılarından Adem Kılıçcı, sosyal medya hedabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzüldüm. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Başta Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun Çok saygılı ve kibar bir adamdı"

Yine eski Survivor yarışmacılarında Hakan Hatioplu da şunları söyledi:

"Survivor'ın efendisi, iyi insan, örnek adam Hasan abimiz; Hasan Yalnızoğlu'nu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız vardı. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi. Hiç unutmuyorum, bundan 7-8 sene önce Karacaahmet'te, annenin cenazesinde sana Başımız sağolsun abi dediğimde, "sağol Hakan, hepimizin gideceği yer, bir gün anama kavuşacağım demiştin." Hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekanın cennet olsun."

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Yalnızoğlu'nun cansız bedeni, bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

Aslen Rizeli olan ve 20 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastiğe başladı ve aynı zamanda da futbolla ilgilendi. İlerleyen yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu olan Yalnızoğlu, spor kariyerinde birçok başarıya imza attı. Yalnızoğlu, sporun yanı sıra oyunculuk ve dans alanlarında da rüştünü ispatladı.

1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın, erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu 'Best Model of Turkey' yarışmasında ikinci olmayı başardı.

'Sultans of the Dance' ve 'Anadolu Ateşi' gibi dans gruplarında 'baş dansçı' olarak görev aldı. 2007 senesinde yine kendisi gibi bir dansçı olan Tatiana Ruichiana ile dünya evine girdi.

'Survivor Ünlüler – Gönüllüler' yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu. 2013 yılında bir spor salonu açarken 2014 yılında da "Öğrenilmiş Duygular" isminde bir kişisel gelişim kitabı kaleme aldı.

2015 yılında, "Survivor All Star" yarışması ile adaya geri dönene Yalnızoğlu, yarışmayı 5. olarak tamamladı.