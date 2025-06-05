Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş
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Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş
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Ankara'da sokak köpeklerini sahiplenme bahanesiyle evine alan ve parçalayıp öldürdüğü iddia edilen doktor Muhammet D.'nin hayvanlara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Karşıyaka Mezarlığı yanında sahipsiz hayvanların bakımıyla ilgilenen hayvanseverler, Muhammet D'nin, 26 Nisan'da kendilerinden 3 köpek sahiplendiğini ancak ertesi gün hayvanların akıbetini öğrenmek için irtibata geçtiklerinde, kendilerini tersleyerek hayvanları göstermemesi üzerine şikayetçi oldu.

PEÇETELER İÇİNDE KÖPEKLERE AİT KIL ÖRNEKLERİ BULUNDU

Başsavcılıkça başlatılan soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı ve ikametinde arama kararı verildi. Muhammet D'nin evinde yapılan aramada, üzerinde kan lekesi bulunan bıçaklar ve peçeteler içinde köpeklere ait kıl örnekleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Batı Adliyesine getirilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

"SAHİPLENDİĞİM 3 YAVRU KÖPEK BALKON CAMINDAN KAÇMIŞ"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Muhammet D, Nisan 2025'te kanser hastası olması nedeniyle bakımını üstlenemeyeceğini ifade eden tanımadığı bir şahıstan 5 yavru köpek sahiplendiğini, yavru köpeklerin evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gittiğini öne sürdü. Hafta içi ikametinde bulunmadığı sırada yeteri kadar yiyeceği köpekleri beslediği alana bıraktığını ifade eden Muhammet D. şu beyanda bulundu: "Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine ya da ölüsüne rastlamadım. Sahiplendiğim 5 köpeğin kaçmasının ardından internetten ilan veren tanımadığım bir kişiyle irtibata geçtim. Karşıyaka mezarlığının oradan 3 yavru köpek sahiplendim. Köpekleri alıp eve getirdiğimde köpekleri yıkadım. Poşet üzerinde görülen yavru köpek, yıkadığım köpek olup, orada hareketsiz ve kanlar içinde yattığı iddia edilmişse de bahsedilen şey süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir. Ölü köpek değildir. Duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Sahiplendiğim son 3 yavru köpek de duşta olduğum sırada aynı şekilde mutfağın balkon camından kaçıp gitmişler."

"HAYVANSEVER KADINLAR RIZAM DIŞINDA EVİME GİRDİ"

Muhammet D., görüntü tutanaklarında köpeklerin çıkışının yer aldığı görüntülerin olmamasına ilişkin köpeklerin kaçtığını iddia ettiği mutfak balkonu camının kameranın kör noktasında kaldığını, görüntüde bu nedenle tespit yapılamadığını, hayvansever 3 kadının ikametine gelerek köpeklere bakmak istediğini söyledi. Rızası dışında hayvansever kadınların zorla evine girdiğini iddia eden Muhammet D, "Kendilerine engel olmaya çalışırken karşılıklı olarak arbede yaşandı. Kendilerine hakaret ve tehdit içerikli herhangi bir söz sarf etmedim. Sadece evimi terk edin dedim. Evimde yapılan arama neticesinde ele geçirilen delillerin polisler tarafından oraya yerleştirildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammet D'ye ait villanın yan tarafındaki villadan alınan güvenlik kamerası görüntülerine ait incelemede, Muhammet D'nin elinde 3 yavru köpek ile eve geldiği, yavru köpekleri sahiplenip evine aldığı saatten itibaren ertesi güne kadar yavru köpeklerin ev ve bahçe önünde görülmedikleri kaydedildi. Ayrıca yavru köpekleri sahiplendiği her iki tarihte de köpeklerle eve girdikten yaklaşık 1 saat sonra elinde taşımakta güçlük çektiği çöp poşeti ve kutular ile çıktığı, akabinde temizlik yaptığı şahsın ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda şüphelinin toplamda 8 yavru köpeği öldürerek çöpe attığı değerlendirmesi yapıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede, cep telefonunda müstehcen hayvan görüntülerinin bulunduğu 43 bin resim, sahiplendiği yavru köpeklerin bir poşetin içerisinde hareketsiz olduğu görüntüler tespit edilirken, cep telefonunun internet tarayıcısından "beyaz duvar boyası" anahtar kelimesiyle arama yaptığı belirlendi.

Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

KÖPEKLERE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

İddianamede, şu tespitlere yer verildi; "Muhammet D'nin tespitli toplamda 8 yavru köpekten 3'ünü 30 Mart'ta, 5'ini ise 26 Nisan'da sosyal medya üzerinden sahiplendiği, yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayarak öldürdüğü, öldürdüğü köpekleri delilleri ortadan kaldırmak amacıyla siyah çöp poşetleri içerisine koyarak evden çıkardığı, çöpe attığı, evine dönerek kapı kollarını ve yerleri sildiği, duvarları boyadığı, mevcut delil durumu itibarıyla 8 köpeğe ilişkin tespit yapıldığı ancak bu eylemleri çok sayıda köpeğe karşı gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği, öldürdüğü yavru köpeklere ilişkin kıl parçalarının bir kısmını 7 farklı gruba ayırarak, amacı anlaşılamayan bir şekilde ikametinde muhafaza ettiği, ikametin bahçe kısmında ise yavru köpeklere ait kemik parçasını suç delillerini ortadan kaldırma maksadıyla gömdüğü, şüphelinin bu eylemlerini meslek haline getirdiği anlaşılmıştır."

Muhammet D. hakkında "müstehcenlik" ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Dünya üzerinde böyle pislikler niye var ki?

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarısefa.kural:

bu okumuş mu şimdi?

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMesut Bayır:

İyi araştırdınız mı? Marmaray olayına dönmesin sonra.. kesin bilgi ise bu adama sağlam bi sövecem.. ama kul hakkına girmek istemiyorum.. neyse 2-3 gün bekleyelim bakalım

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Birde bunlara can emanet ediliyor

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Tahsillisi Bunu yaparsa , gerisini sen hesap et artik ,,

Yorum Beğen27
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