Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu

Kağıthane'de kendisinden bir süre haber alınamayan, özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen, 35 yaşında yaşadığı rezidansın yatak odasında kolunda serum takılı halde ölü bulundu. Bağdigen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, genç doktorun bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının da doktorluğunu yaptığı öğrenildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında şüpheli ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen'den (35) meslektaşları haber alamadı.

KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen'i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SIR ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen'in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU DA YAPTI

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen'in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİNDEN TAZİYE

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Turk:

İntihar olabilir belkide bunalim sonucu ilac siringa etti rahmet dilerim rabbi..kimseyi zor duruma dusurmesin. Birazdan akptrol tayfa yoruma gelir akil yuruturler beyinleri yok fikirleri var

Haber YorumlarıKutay Özmen:

Buna benzer bir olay da 2021 senesinde Bursa da yaşanmıştı, Bir ağacın dibinde iki koluna da açtığı damar yolundan serumla kendini uyuttuğu belirtilen Yalçın’ın donarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Bu vaka da intihar olarak kayıtlara geçmişti, Düşündürücü?

Haber YorumlarıFOX MOLDER:

çalıştığı özel hastaneyi araştırın bi açıklarını bulmuştur 2. bi bebek katili çetesi olabilir yada sgk dolandırıcılığı

