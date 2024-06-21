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Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

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Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan, 3'ü ise entübe durumda." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında can kaybı sayısı 12'ye yükseldi.

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde meydana gelen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. Yangınlarda 11 kişi olan can kaybı sayısı 12'ye çıktı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşım yaptı.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangını felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan, 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangını felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

NE OLDU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerledi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürüldü. 12 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangını felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Edip Mentes:

Yarabbi sen yardımcıları ol

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1
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Uğur Gönen:

anız yakmayı hangi kitaptan hangi ziraatciden öğrendiniz..? tabiat intikamını alıyor.. Allah rahmet eylesin

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1
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