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Diyarbakır'da Köpek Saldırısı: Kadın ve Çocuğun Kurtulma Anları Kamerada

Diyarbakır'da Köpek Saldırısı: Kadın ve Çocuğun Kurtulma Anları Kamerada
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir site içerisinde köpek saldırısına uğrayan kadın ve çocuğun canlarını kurtarma çabası güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında köpek önce çocuğu, ardından kadını hedef aldı. Kadın, köpeği devirerek kurtulmaya çalıştı ve yardıma gelen bir adam sayesinde köpek kovalandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde site içinde köpek saldırısını uğrayan kadın ve çocuğun canını kurtarmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir site içinde yürüyen kadın ve çocuğa, köpek saldırdı. Önce çocuğu kovalayan köpek, daha sonra yanında bulunan kadına saldırarak kolundan ısırdı.

Uzun süre kendini kurtarmaya çalışan kadın, çığlıklar içinde köpeği devirip mücadele etti. Çağlıklar üzerine yardıma gelen adam, köpeği kovaladı.

O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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