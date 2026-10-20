İliç maden faciası davasında tutuklu 2 sanık da serbest bırakıldı! İşçinin kardeşinden sert tepki

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 9. duruşmasında, tutuklu iki sanığın da celse arasında serbest bırakıldığı belirtildi. Faciada yaşamını yitiren işçi Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız, tahliyelere tepki göstererek, "9 madencinin ölümüne sebebiyet verenler hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar" dedi.

DURUŞMA ARASINDA VİDEO ÇEKTİ

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği facianın 9. duruşması başladı. Duruşmaya verilen ara sırasında, faciada yaşamını yitiren maden işçisi Uğur Yıldız'ın kardeşi Duygu Yıldız video çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı.

HİÇ KİMSE TUTUKLU DEĞİL

Duruşmada tutuklu bulunan 2 kişinin de serbest bırakıldığının açıklandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"İki kişi tutukluydu, onlar da serbest bırakılmış. Katliama sebebiyet veren hiç kimse tutuklu değil. Herkes dışarıda, hayatına devam ediyor. Ben bugün Cumhurbaşkanı'na bir hakaret etsem, aynı gün beni gözaltına alırlar. Adalet o kadar hızlı işlerken burada 9 madencinin ölümüne sebebiyet verenler hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. 9 madenciyi, emekçiyi, toprağı, suyu görmezden geliyorlar. Onlar görmezden geliyor, devletimiz de görmezden geliyor, mahkeme de görmezden geliyor. Hiçbir kıymetimizin, değerimizin olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Adalet arıyoruz ve sesleneceğimiz kişi Adalet Bakanlığı değil, devlet yetkilileri değil. Biz topluma sesleniyoruz. Toplum bunu duymazsa, toplum buna itiraz etmezse hepimiz ölmeye, öldürülmeye, yakınlarımızın ölmesine göz yumacağız."

Kaynak: ANKA