Dilenciden şoke eden yöntem: Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı 3. Sayfa Haberleri Dilenciden şoke eden yöntem: Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı Beyoğlu'nda dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan dilenci, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilenciden şoke eden yöntem: Paralar üzerinden değil. bastondan çıktı İSTANBUL - Beyoğlu'nda dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan dilenci, Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Zabıta ekipleri, dilencinin paraları bastonuna sakladığını tespit etti. Bastondan çıkan paralar, görenleri şoke etti. Beyoğlu Galata Kulesi çevresinde bastonlu bir dilenci, zabıta ekiplerine yakalandı. Orta yaşlarda olan bastonlu dilenci, ekipler tarafından alınarak Kasımpaşa'da bulunan Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin üzerinde arama yapan ekipler, bastonunu da kontrol etti. Bastondan çıkan bir miktar para görenleri şoke ederken Kabahatler Kanunu çerçevesinde, bastonlu dilenciye 617 TL cezai işlem uygulandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Beyoğlu Zabıta 3. Sayfa Haberler

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