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Dilan Polat milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabını dondurdu

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'Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat serbest bırakıldı. Dilan Polat serbest kalmasının ardından milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabını dondurdu. Dilan Polat gözaltına alınmadan önce "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim" demişti.

Sosyal Medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, haklarında 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru tespit edilmeyen Polat çifti ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından Dilan Polat dikkat çeken bir hamlede bulunarak milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabını dondurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gece saatlerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda suç unsuru bulunmadı.

Dilan Polat milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabını dondurdu

"BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM"

Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın götürün" dedi.

Dilan Polat milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabını dondurdu

SERBEST BIRAKILDILAR

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, çiftinin avukatı Sevinç Horoz sosyal medya hesabından serbest bırakıldıklarını açıkladı. Horoz paylaşımında, "Müvekkillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Dilan Polat milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabını dondurdu

SOSYAL MEDYA HESABINI DONDURDU

Serbest kaldıktan sonra Dilan Polat'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Milyonlarca takipçisi olan Polat, Instagram hesabını dondurdu.

Dilan Polat milyonlarca takipçiye sahip Instagram hesabını dondurdu
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

maymun

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Çok üzüldüm

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Haber Yorumlarıalperen84:

uyuşturucu sağlığa zararlı dır

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Haber Yorumların8sm7pgvqj:

para zibille kaçıp gidin yurt dışında yaşayın bu ülke size faxla zaten

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