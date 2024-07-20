Evinde ölü bulunan yaşlı kadının oğlu, 3 ay sonra tutuklandı! Paylaşımları dikkatleri üzerine çekti

Denizli'de evinde ölü bulunan yaşlı kadının oğlu, olaydan 3 ay sonra annesini boğarak öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. Titiz bir çalışma yapan jandarma ekipleri tarafından annesinin mezarını sık sık ziyaret ettiği belirlenen şüphelinin, olay günü yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesinde 13 Nisan günü Emine Durmuş (89), evinde ölü bulundu. Durmuş'un şüpheli olduğu değerlendirilen ölümünün ardından Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) devreye girdi. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timi yaşlı kadının ölümünü 3 ay boyunca titizlikle araştırdı. Yaşlı kadının cinayetinde şüpheli görülen ve takibe alınan oğlu Cihan Durmuş'un (30), her gün annesinin mezarına gitmesi de JASAT timlerinin dikkatini çekti.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Cihan Durmuş, annesinin ölümünden 3 ay sonra JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığının ortak operasyonuyla cinayet şüphelisi olarak bir hazır yemek işletmesinde gözaltına alındı. Cihan Durmuş'un kız arkadaşı Fatma A. da (37) şüpheli olarak jandarma ekiplerince yakalandı.

"BİRİ ŞUNU SUSTURSUN"

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye binasına götürüldükleri sırada cinayet zanlısı Cihan Durmuş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, "Biri şunu sustursun" dedi. Çıkarıldıkları mahkemece Cihan Durmuş'un tutuklu yargılanmasına karar verilirken, Fatma A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Durmuş'un sosyal medya hesabı üzerinden annesinin vefat ettiği gün yayımladığı gönderi de dikkat çekti. İlk olarak "Canım annem babama kavuştu. Hakkın rahmetine ulaştı. Mekanın cennet olsun canım anam" paylaşımı yapan Cihan Durmuş, daha sonra annesi ile olan bir fotoğrafını daha "Canım annem, mekanın cennet olsun. Hakkım sana helaldir" notuyla paylaşması dikkat çekti.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan, Cihan Durmuş'un kasten yaralamadan 1, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 3, hakaretten 1, müessir fiilden 1 ve basit tehdit suçundan 1 olmak üzere 8 suç kaydı olduğu, Fatma A.'nın ise kadına karşı basit yaralamadan 1, hakaretten 2 ve basit tehdit suçundan 1 olmak üzere toplam 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.