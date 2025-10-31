Bolu'da Grand Kartal Otel yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Alınan karar Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bolu'da hakimler olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ispatlamış oldular" dedi.

Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20'si tutuklu 32 sanıklı davanın 3'üncü duruşmasının 4. gününde mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının katıldığı duruşmada, sabah saatlerinde alınan son savunmaların ardından mahkeme heyeti öğleden sonra kararını açıkladı. Otel yangınında doktor olan oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden müşteki Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Alınan karar Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır"

Mahkeme tarafından alınan kararın emsal olduğunu söyleyen Gençbay, "Evet, çok şükür arkadaşlar, aylardır süren bir yargılamadan sonra gelinen noktada yüce mahkeme az önce kararını açıkladı. Biz hiçbir zaman adaletten umudumuzu kesmedik. İlk günden itibaren, ilk duruşmadan itibaren yüce heyeti, başta reis bey olmak üzere, umudumuzu hep koruduk. ve buradan çıkan kararın, çıkacak kararın toplumda karşılığı olacağını, yüreklere su serpeceğine değindik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada verilen karar, bana göre dünya Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bolu'da hakimler olduğunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ispatlamış oldular. 'Organize kötülük' adını koymuştuk bunun. Bu organize kötülükle mücadelede kamu görevlisinden işletme sahibine, partnerlerine, personeline kadar bu organize kötülüğe iştirak edenlerle ilgili olarak verilecek kararın, bu tür organize kötülüklerin, bu topluma hiçbir şekilde yakışmayan bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için bir emsal oluşturacağına kanaat getirmiştik. Bugün bu söylediklerimizin gerçekleşmesi, tecelli etmesi bizi duygulandırdı, bizi heyecanlandırdı. Hukuk adına, geleceğimiz adına umudumuz arttı. Daha önce söylemiştim: Annelerimiz adaleti mahşerde, mahkeme-i kübrada aramak zorunda bırakılmayacaklardı bu kararla. Nitekim öyle oldu. Artık anneler bu davada adaletin tecelli ettiğini gördüler ve çok şükür bu karar da toplumda karşılığını buldu. Hukukçu olarak bunu söylemek tezat oluştursa da gerçekten 'Zalimler için yaşasın cehennem.' 78 tane canımızı kaybetmiştik. Hepsi pırıl pırıl insanlardı, pırıl pırıl çocuklardı, gençlerdi, annelerdi, babalardı. Onlar için bugün verilmiş olan kararın onların da ruhlarına değeceğine inanıyorum" dedi.

"Sorumlu olan yetkililerin yargı önünde hesap vermeleri için mücadele edeceğiz"

Yangın faciasında başka yetkililerin de suçlu olduğunu ve yargılanması gerektiğini belirten Gençbay, "Bu karar eksik başlamıştı, bu yargılama eksik başlamıştı. Bugün gelinen noktada Danıştay 1. Dairesi'nin kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili olarak Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmemesi kararı kaldırılmış ve dokuz kamu görevlisiyle ilgili olarak soruşturma izni verilmiş, dosya Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Aradan yaklaşık bir ay geçti, hala Başsavcılığımızdan bir hareket yok. Daha da vahimi, bu haklarında soruşturma izni verilen makamları söylüyorum; Turizm Bakanlığı'nın bu tür işletmeleri, tesisleri denetlemekle görevli Denetleme ve Kontrolörler Kurulu'nun bağlı olduğu Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü. Bunun hakkında soruşturma izni verilmişti, bu hanım hala görevde. Bunun yardımcıları, genel müdür yardımcıları, bunlar hakkında soruşturma izni verilmişti, bu kişiler hala görevde. Yatırım, yine bu inceleme ve denetlemeleri yapmakla görevli olan Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili hakkında soruşturma izni verilmişti; bu kişi hala görevde. Başkontrolörler ve kontrolörlerle ilgili soruşturma izni verilmişti ve bu kişiler de hala görevde. Şimdi öyle trajik bir durum ortaya çıktı ki, haklarında soruşturma izni verilen kişilerle ilgili inceleme ve araştırmayı yapacak olan Başsavcılık, bu kişilerden bilgi ve belge isteyecek. Aslında bir şeye daha değinmek istiyorum. Bu haklarında soruşturma izni verilmesi ve bilirkişi raporlarında da, Başsavcılığın soruşturma izni isteme talebinde de, birinci derecede bu menfur olayın oluşumunda etkili olduğu anlaşılan bu kamu görevlilerinin bu fiilleri aynı zamanda bir disiplin soruşturmasını da gerektirir. Kurumun başındaki bakanın bu yönde Teftiş Kurulu'na talimat vererek disiplin soruşturması açması ve bu disiplin soruşturması sürecinde de hem bu disiplin soruşturmasının selameti için hem de devam eden adli soruşturmanın selameti için bu kişilerin derhal açığa alınması gerekiyor. Bu konuda ilgili bakanın harekete geçeceğine emin değilim. Ama bunları zorlamak için bütün hukuki yolları kullanacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu soruşturmanın da bir an önce başlatılması ve ilgililerin burada olduğu gibi adaletin önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Aynı şey Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili görevlileri için de geçerlidir. Aynı şey, Bolu'da bu otelin işletmeye açıldığı tarihten yangın felaketinin gerçekleştiği tarihe kadar görev yapmış olan tüm valilerin de, tıpkı İl Özel İdaresi'nin görevlileri gibi burada sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu kişilerin de yine yargı önünde hesap vermeleri için mücadelemiz sonuna kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bu karar, bu tür felaketlerin bu toplumda yaşatılmaması için emsal olacaktır"

Bu kararın bundan sonraki süreç için emsal olacağını söyleyen Gençbay, "Ben bu vesileyle, bu kararla yüreklerimize su serpen, Türkiye'de Bolu'da adaletin olduğunu bütün kamuoyuna, bütün dünyaya gösteren ve bütün acılı aileleri bu anlamda rahatlatan, kamuoyunun vicdanında da karşılık bulan bir karar verdikleri için hukuk adına, milletim adına mahkemeye teşekkür ediyorum. İnşallah bu karar, bundan sonra bu tür felaketlerin bu toplumda yaşatılmaması için emsal olacaktır. ve artık hem bu işletmeleri denetleyen kamu görevlileri görevini layıkıyla yerine getirmediği takdirde işte bugün burada gördüğünüz gibi adalet önünde, hukuk önünde çok kısa bir sürede hesap vereceğini görecekler. Yine bu şekilde adeta bir ölüm makinesi gibi işletmeye açtıkları tesisleri para kazanma hırsıyla, insan sağlığını öncelemeden işletmeye açan işletme sahiplerinin de bu yapmış oldukları caniliklerin hesabını yine çok kısa sürede adalete verdiklerini bu karar göstermiş olacaktır. Bu, onlar için de bir emsal olacaktır. İnşallah daha güzel günlerin, bu şekilde felaketlerin konuşulmadığı; hukukun üstün kılındığı ve anaların ağlamadığı, yavruların tatillerini huzur içinde yaptıkları, toplumda huzur içinde yaşadıkları; yaşam hakkının her yönüyle toplumda sağlandığı bir gelecek umut ederek, bekleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Bu duygularla da sizlere, bugüne kadar bu süreci takipte bize yardımcı olduğunuz için, takibi bırakmadığınız için, sesimizi kamuoyuna duyurduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BOLU