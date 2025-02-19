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Çete üyeleriyle anlaşıp iş insanı sevgilisine silahlı saldırı düzenletti

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Beykoz'da iş insanı M.Ş., ayrıldığı kız arkadaşı M.K.'nın anlaştığı çete tarafından önce tehdit edildi ardından şantaja uğradı. M.Ş.'nin evine silahlı saldırı yapan çete üyeleri, iş insanından 25 milyon lira istedi. Operasyonla gözaltına alınan M.K.'nın de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde oturan iş insanı M.Ş. 6 yıl önce tanıştığı M.K. ile sevgili oldu. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda 6 yıl süren ilişkinin son bulması üzerine iş insanı M.Ş., sevgilisine aldığı aracı geri isteyince ikili arasında tartışma çıktı.

Çete üyeleriyle anlaşıp iş insanı sevgilisine silahlı saldırı düzenletti

SEVGİLİSİNE TUZAK KURDU

Önce bu duruma karşı çıkan M.K., bir süre sonra iş insanına bir kafede buluşmak istediğini ve orada aracı geri vereceğini söyledi. Aracı teslim almak için buluşmaya giden M.Ş., kafede sevgilisinin yanında 3 kişinin daha olduğunu gördü. İçlerinden 'Dayı' lakaplı olan şüphelinin 'Sana 25 milyon lira ceza kestik, araba bizde kalacak. Parayı da en kısa zamanda ödeyeceksin' demesi üzerine şaşıran iş insanı, sevgilisinin 'dayım ne derse o' cevabını aldı. Buluşmada aracı almaktan vazgeçen iş insanı M.Ş. tehdit telefonları almaya devam etti.

Çete üyeleriyle anlaşıp iş insanı sevgilisine silahlı saldırı düzenletti

ÖNCE ŞANTAJ YAPTILAR ARDINDAN EVİNİ KURŞUNLADILAR

İddiaya göre, 25 milyon lira istemekten vazgeçen çete, uygunsuz görüntülerini kaydederek şantaj yaptıkları iş insanının evine 1 Şubat'ta silahlı saldırı düzenledi. İş insanı M.Ş. bu olayın ardından polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Çete üyeleriyle anlaşıp iş insanı sevgilisine silahlı saldırı düzenletti

OPERASYONLARDA 14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarın üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş insanını kafede tehdit eden 3 şüphelinin kimliklerini tespit ederek kurşunlama olayında kullanılan aracın plakasını tespit etti. Özel harekat polislerinin de katılımıyla 10 ilçede 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. İş insanlarına benzer şekilde şantaj yapan ve haraç isteyen 14 çete üyesi operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında M.Ş.'yi tehdit eden sevgilisi M.K.'nın da olduğu ve azmettirici olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Çete üyeleriyle anlaşıp iş insanı sevgilisine silahlı saldırı düzenletti

KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 14 şüpheli Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çete üyeleriyle anlaşıp iş insanı sevgilisine silahlı saldırı düzenletti

Çete üyeleriyle anlaşıp iş insanı sevgilisine silahlı saldırı düzenletti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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