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Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili sorumluluk almaktan kaçan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Grand Kartal otelin kafesi için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası 78 kişinin hayatını kaybetmesi ve 51 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanırken, yangının ardından yetkililer arasında sorumluluk tartışmaları başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangın güvenliğiyle ilgili denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu savunarak belediyenin sorumluluğu olmadığını ifade etti.

TANJU ÖZCAN KENDİNİ AKLAMA DERDİNE DÜŞTÜ

78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği faciayla ilgili yetki tartışmaları devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın henüz cenazeler dahi defnedilmeden kanal kanal (CNN Türk, Halk TV, TGRT Haber...) gezerek topu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atarak kendini aklama derdine düşmesi kamuoyunda büyük tepki çekti.

Cenazeler defnedilmeden Tanju Özcan kanal kanal gezerek kendini aklama derdine düştüBu belge otelde kafe bölümüne sadece 19 gün önce yangın uygunluk belgesi verildiğini gösteriyor.

YANGINDAN 19 GÜN ÖNCE BELGE VERİLMİŞ

Konuk olduğu her yayında otel yangınında sorumluluğu olmadığını ifade eden Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Grand Kartal otelin kafesi için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.

Cenazeler defnedilmeden Tanju Özcan kanal kanal gezerek kendini aklama derdine düştü

BELGEDEKİ İMZA DAYISININ OĞLUNA AİT

Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait. Sedat Gülener, Tanju Özcan tarafından Bolu İtfaiye Müdürü yapılmıştı.

"ÇOK ÇALIŞKAN, ZEKİ, PRATİK" DEMİŞTİ

Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak daha önce yaptığı bir açıklamada "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik ve zeki olmasıyla alakalı. Zaten Bolu'daki AK Partililer dahil hiç kimsenin de buna bir itirazı yok. Hak ettiğini ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1. RUHSATI KİM VERDİ?

Yangının meydana geldiği otelin ruhsatlandırma süreci en büyük tartışma konularından biri. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, ruhsatların bakanlık tarafından verildiğini söylerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sorumluluğun bakanlıkta olduğunu vurguluyor. Bu karşılıklı suçlamalar, yetki paylaşımındaki belirsizliği ortaya koyuyor.

2. DENETİMLER YETERLİ MİYDİ?

Ruhsatı kim verirse versin, yangın güvenliği denetimlerinin nasıl yapıldığı kritik bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Eğer otel Turizm Bakanlığı'nın yetkisindeyse, denetimlerin ne sıklıkla ve ne kadar etkili yapıldığı sorgulanmalı. Eğer belediye sorumluysa, yangın güvenliği kontrollerinin neden yeterli olmadığı araştırılmalı.

3. İTFAİYE NEDEN GEÇ MÜDAHALE ETTİ?

Kartalkaya'nın dağlık yapısı ve kış şartları, yangına müdahale sürecini zorlaştırmış olabilir. Ancak itfaiyenin bölgeye ulaşmasının uzun sürmesi ve müdahale kapasitesinin yeterli olup olmadığı, yetkililerin açıklığa kavuşturması gereken bir diğer konu.

4. YETKİ KARMAŞASI VE MEVZUATTAKİ BOŞLUKLAR

Bu felaket, turizm tesislerinin ruhsatlandırılması ve denetimi konusunda Türkiye'de ciddi bir mevzuat boşluğu olduğunu gösteriyor. Eğer otellerin ruhsatı Turizm Bakanlığı tarafından veriliyorsa, belediyelerin yetki alanı ne kadar? Eğer belediyeler yetkilendirilmişse, neden denetimler yetersiz kaldı? Bu sorular, benzer trajedilerin yaşanmaması için netleştirilmek zorunda.

O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Çünkü cenazeler defnedilmeden adamı indirmeye çalıştı bu yolsuz akepe

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

tabiki adam kendini savunacak baksanıza akp li Şamil Tayyar ne dedi Bolu belediye si o bölgede bir bakkal dükkanı bile muhurleyemez yetki turizm bakanlığında

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Kim suçluysa alın içeri. Almayan namerttir. Lakin Eski kızılay başkanı kızı yada somalı başkanının oglu gibi olmasın sonucu.

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıCahillikBasaBela:

Mudurnu enerji yazıyor grand Kartal otel yazmiyorki bu nasıl bir algı , kafeterya diyor otel demiyor , bu belgeyi yayınlamak gerçekten ölen kişilere hakarettir

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

benide haksızca suçlasanız bende kanal kanal gezer sabah öğlen akşam kendimi savunurdum ama hiç bir zaman gençler bileğinin hakkıyla kpssye girip yanık yanık iş ararken edep ahlaka vicdana uygun olmayan şekilde ister darılıp gücensinler ister ağlasınlar ne amcamın oğlunu ne dayımın oğlunu torpil yapıp işe almazdım zaten öyle akraba bana lazım değil bana adaletle yönettiğim yöre insanlarının hayır duası lazım

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıMehmet ÖZEN:

Bolu Büyükşehir Belediyesi yazmışsınız ama Bolu Büyükşehir değil, Merkez İlçe Belediyesi. Yani denetleme konusunda sorumluluk karmaşası diye bir şey yok. Çünkü Belediyenin denetleme yetkisi yok. Denetleme yetkisi olan Turizm Bakanlığı işletmeden itfaiye raporu ister. Eğer verilen süre içinde rapor getiremezse o işletme Bakanlık yetkisi ile Özel İdareye mühürlettirilir. Mevzuat ve prosedür budur.

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Haber YorumlarıKartal Bey:

Islak İmza göremedim evrakta

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Hadi bu adam neyse kendini aklamaya çalışıyor. Turizm bakanlığına bağlı yetkililer, bakan, bakan yardımcısı, denetmenler neredeler?

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Haber YorumlarıMehmet ÖZEN:

Gördüğümüz Belediyenin yazısı 70m² kafe için verilen itfaiye raporu. Otel için işletme ruhsatı ya da izni değil. Veya otelin tamamına ait olan itfaiye raporu değil. Sizler haberi değiştirip değiştirip servis ettikçe, ve yorumlarımı sildiğiniz sürece bende doğru olanı yazmaya devam edeceğim!

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Fatih'e sormuşlar: " İstanbul'u nasıl feth ettin ? Fatih : " Görevi sevdiklerime değil; ehil olanlara vererek İstanbul'u feth ettim!" Bizler Fatih'in anlayışı doğrultusunda gitmediğimiz sürece belalar peşimizi bırakmaz !

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