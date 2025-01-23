O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası 78 kişinin hayatını kaybetmesi ve 51 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanırken, yangının ardından yetkililer arasında sorumluluk tartışmaları başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangın güvenliğiyle ilgili denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu savunarak belediyenin sorumluluğu olmadığını ifade etti.

TANJU ÖZCAN KENDİNİ AKLAMA DERDİNE DÜŞTÜ

78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği faciayla ilgili yetki tartışmaları devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın henüz cenazeler dahi defnedilmeden kanal kanal (CNN Türk, Halk TV, TGRT Haber...) gezerek topu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atarak kendini aklama derdine düşmesi kamuoyunda büyük tepki çekti.

Bu belge otelde kafe bölümüne sadece 19 gün önce yangın uygunluk belgesi verildiğini gösteriyor.

YANGINDAN 19 GÜN ÖNCE BELGE VERİLMİŞ

Konuk olduğu her yayında otel yangınında sorumluluğu olmadığını ifade eden Tanju Özcan'ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Grand Kartal otelin kafesi için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.

BELGEDEKİ İMZA DAYISININ OĞLUNA AİT

Üstelik belgenin altındaki imza da İtfaiye müdürlüğünün de bağlı olduğu Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait. Sedat Gülener, Tanju Özcan tarafından Bolu İtfaiye Müdürü yapılmıştı.

"ÇOK ÇALIŞKAN, ZEKİ, PRATİK" DEMİŞTİ

Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak daha önce yaptığı bir açıklamada "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik ve zeki olmasıyla alakalı. Zaten Bolu'daki AK Partililer dahil hiç kimsenin de buna bir itirazı yok. Hak ettiğini ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1. RUHSATI KİM VERDİ?

Yangının meydana geldiği otelin ruhsatlandırma süreci en büyük tartışma konularından biri. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, ruhsatların bakanlık tarafından verildiğini söylerken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sorumluluğun bakanlıkta olduğunu vurguluyor. Bu karşılıklı suçlamalar, yetki paylaşımındaki belirsizliği ortaya koyuyor.

2. DENETİMLER YETERLİ MİYDİ?

Ruhsatı kim verirse versin, yangın güvenliği denetimlerinin nasıl yapıldığı kritik bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Eğer otel Turizm Bakanlığı'nın yetkisindeyse, denetimlerin ne sıklıkla ve ne kadar etkili yapıldığı sorgulanmalı. Eğer belediye sorumluysa, yangın güvenliği kontrollerinin neden yeterli olmadığı araştırılmalı.

3. İTFAİYE NEDEN GEÇ MÜDAHALE ETTİ?

Kartalkaya'nın dağlık yapısı ve kış şartları, yangına müdahale sürecini zorlaştırmış olabilir. Ancak itfaiyenin bölgeye ulaşmasının uzun sürmesi ve müdahale kapasitesinin yeterli olup olmadığı, yetkililerin açıklığa kavuşturması gereken bir diğer konu.

4. YETKİ KARMAŞASI VE MEVZUATTAKİ BOŞLUKLAR

Bu felaket, turizm tesislerinin ruhsatlandırılması ve denetimi konusunda Türkiye'de ciddi bir mevzuat boşluğu olduğunu gösteriyor. Eğer otellerin ruhsatı Turizm Bakanlığı tarafından veriliyorsa, belediyelerin yetki alanı ne kadar? Eğer belediyeler yetkilendirilmişse, neden denetimler yetersiz kaldı? Bu sorular, benzer trajedilerin yaşanmaması için netleştirilmek zorunda.