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"Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

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İstanbul Şişli'de, 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi boğarak öldüren kağıt toplayıcısı Mustafa Örün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde, "Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm." diyen Örün, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı Mustafa Örün, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAĞIT TOPLAYICISI, ŞİRİN'İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı Mustafa Örün (49), olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Mustafa Örün'ün emniyette verdiği ilk ifadede Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

TUTUKLANDI

Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen Örün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Katil zanlısı Mustafa Örün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"CANIMI SIKTI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Öte yandan Şirin'i öldürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen kağıt toplayıcısı Mustafa Örün'ün ifadesi kan dondurdu. Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

bu çocuk katillerini sorgusuz sualsiz idam edilmeli

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Haber YorumlarıFurkan inci:

içerde canı sıkılan arkadaşlara emanet

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

içeride çocuklarına hasret kalmış babalara emanet iyi ağırlayan inşallah ??

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