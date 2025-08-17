Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını 2. gününde devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi havanın aydınlanmasıyla yeniden başlarken, bölgeyi saran alevler nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı. Öte yandan bölgede tedbir amacıyla tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi.

Yangın dün saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattı geçici süreyle kapatıldı.

Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Kumköy, Yolağzı, Karainbeyli, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar köyleri olarak toplamda 5 köy tahliye edilmişti. Bölgede tedbir amacıyla tahliye edilen köy sayısı 6'ya çıktı.

Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

"VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLİ ALANLARA ALINDI"

Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı: 6. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Çanakkale-Gelibolu-Tayfur köyü yangınına Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

TARİHİ ALANLAR TEHLİKE ALTINDA

Yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu açıklayan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle, ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur. Ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi de geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 6'ya yükseldi

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama

Maç sonundaki o sözleri Fenerbahçeli taraftarı çıldırttı
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Yangınlar ile yaza başladık ve yangınlar ile yazı bitiriyoruz.... Ne acı. Acaba akp hukumeti ne yapıyor

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

CHP nin yaptigini....

yanıt2
yanıt12
Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Ne yapacaklar akpes chpes cekirdek cıtlıyor ıstakoz yiyip fransada dans edip daha basıl yaparız diye kutu kutu düşünüyorlar beraberce.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıSer_hat:

Yılmaz aslında 23 yıldır cehape yönetiyor demi

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıHOZKAN:

Yangınla mücadele ediyor sahtekar savunucusu..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSer_hat:

Ormanı yakan,yaktıran,vesile olan yanından yöresinden geçen de yansın inşallah

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Gayyip yüzünden olmuştur

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

Her 5 yılda bir Çanakkale'de büyük yangın çıkması tuhaf değil mi .Çanakkale orman yangınları çok sık çıkar oldu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkandan açıklama var
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.