Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi
Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.

AFAD, saat 23.38'de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 8.6 kilometre olarak belirlendi. Deprem İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi.

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Yurt dışından Ümit Özdağ'a sürpriz destek: Yanındayım
img

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
img

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSeydo:

Akepe gitmeden felaketler asla bitmeyecek gibi görünüyor. Allah bizi cezalandırıyor..

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme111
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Chpli kardeşlerime geçmiş olsun diğerlerini boşverin

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akape bu ülkenin beka sorunudur

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkozanli sükrü:

gecmis olsun insallah olumsuzluk yoktur

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Can:

Akepe doneminde felaketler cok oldu .. allah cezalandiriyor ama anlayan yok

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuzhan Koç:

şahitliğini karşısın da kadeh tokusturmaya devam sevgili CHP liler

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMerxas:

bunun tek sorumlusu siyasal İslamcılar..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğrucu:

Dergahların pislikleri çıktıkç depremler artıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Ey yönetim ey iktidar ey sayın Erdoğan İnsanları içeri alırsanız istediğimiz gibi Allah ta işte böyle cezanızı verir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkın Akyüz:

Selam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a koyuldu

Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a konuldu
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi
Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamayan baba, kalp krizi geçirdi

Yanan otelde can veren kızının acısına dayanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.