Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD, saat 23.38'de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 8.6 kilometre olarak belirlendi. Deprem İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.