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California Eyaletinde Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 24'e Yükseldi

California Eyaletinde Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 24'e Yükseldi
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Los Angeles'ta süren orman yangınları sonucu ölü sayısı 24'e ulaştı. Palisades Yangını ve Eaton Yangını'nda toplamda 24 kişi hayatını kaybetti, 105 bin kişi tahliye emri altında.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında ölü sayısı 24'e yükseldi.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 6 gün önce başlayan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 8, Eaton Yangını'nda ise 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24'e yükseldi. Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise Palisades Yangını bölgesinde 4,

Eaton Yangını bölgesinde 12 olmak üzere 16 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Palisades Yangını'nın yüzde 11, Eaton Yangını'nın yüzde 27 oranında kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, 105 bin kişinin hala tahliye emri altında olduğunu ifade etti. Bölgedeki diğer küçük çaplı yangınların da sürdüğü belirtilirken, söndürme çalışmalarının California ve diğer eyaletlerden gelen 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ettiği aktarıldı. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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