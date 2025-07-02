Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
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Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
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Bursa'da alkol aldıktan sonra çevreye rahatsızlık veren iki kişi, kavga sırasında polise bıçakla saldırdı. Bir saldırgan, uyarı ateşine rağmen durmayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bursa'da Şehreküstü Mahallesi'nde İshak B. ve Ömercan D. isimli iki şahıs Zafer Plaza'nın yanında alkol altıktan sonra mahallede bağırıp çağırarak çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir başka şahısla tartışmaya başlayan ikili, kısa sürede kavgaya tutuştu.

Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

POLİSE BIÇAKLA SALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarına, şahıslardan İshak B. cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Ekipler önce havaya uyarı ateşi açtı, ancak saldırgan tavrını sürdüren İshak B., bacağından vurularak yere yatırıldı.

Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

BİRİ EMNİYETE BİRİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahıslara müdahale etmekte zorlandı. Yaralı halde direnmeye devam eden iki kişi, polis eşliğinde ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgaya karışan diğer şahıs ise gözaltına alındı.

Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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