Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

Bursa'da Şehreküstü Mahallesi'nde İshak B. ve Ömercan D. isimli iki şahıs Zafer Plaza'nın yanında alkol altıktan sonra mahallede bağırıp çağırarak çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir başka şahısla tartışmaya başlayan ikili, kısa sürede kavgaya tutuştu.

POLİSE BIÇAKLA SALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarına, şahıslardan İshak B. cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Ekipler önce havaya uyarı ateşi açtı, ancak saldırgan tavrını sürdüren İshak B., bacağından vurularak yere yatırıldı.

BİRİ EMNİYETE BİRİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahıslara müdahale etmekte zorlandı. Yaralı halde direnmeye devam eden iki kişi, polis eşliğinde ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kavgaya karışan diğer şahıs ise gözaltına alındı.