İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavga, kameraya yansıdı. Kızların kavgası, bir vatandaşın güçlükle araya girebilmeyi başarmasıyla sona erdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir otopark alanında tartışmaya başladı.
İKİ GENÇ KIZ BİRBİRİNE SALDIRDI
Henüz bilinmeyen bir sebepten yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
ZOR AYRILDILAR
Kızların birbirine saldırdığı kavga, bir vatandaşın güçlükle araya girebilmeyi başarmasıyla sona erdi.
YAŞANANLAR KAMERADA
O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa