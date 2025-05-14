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İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız arasında çıkan kavga, kameraya yansıdı. Kızların kavgası, bir vatandaşın güçlükle araya girebilmeyi başarmasıyla sona erdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız, Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir otopark alanında tartışmaya başladı.

İki genç kız otoparkta birbirine girdi

İKİ GENÇ KIZ BİRBİRİNE SALDIRDI

Henüz bilinmeyen bir sebepten yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

İki genç kız otoparkta birbirine girdi

ZOR AYRILDILAR

Kızların birbirine saldırdığı kavga, bir vatandaşın güçlükle araya girebilmeyi başarmasıyla sona erdi.

İki genç kız otoparkta birbirine girdi

YAŞANANLAR KAMERADA

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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