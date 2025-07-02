Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün 13.57'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlarda korkuya yol açan sarsıntı Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya illerinde de hissedildi. Depremden dakikalar sonra Sakarya'nın Serdiven ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'ne bağlı Kanalboyu mevkiinde bulunan bir oto tekstil fabrikasında saat 14.05 sıralarında tavan çöktü.

3 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Olayda, 3 kişi göçük altında kalarak hafif şekilde yaralandı. Diğer çalışanlar ise deprem paniğine kapılarak dışarıya kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHMAL İDDİASI

Olay sonrası fabrika çalışanları, tavanın yaklaşık bir haftadır çökme riski taşıdığını ve durumun iş yeri yetkililerine bildirildiğini öne sürdü. Ancak buna rağmen herhangi bir önlem alınmadığı iddia edildi. Fabrikada üretim geçici olarak durdurulurken, çalışanlar servislerle evlerine gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.