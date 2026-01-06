Haberler

Teslim olmamak için kendini balkona kilitledi: Müzakereci ekipler sevk edildi
Bursa'da cezaevinden izinli çıkan Mehrali Paşa, yılbaşı günü kız kardeşi ve 3 yaşındaki yeğenine bıçakla tehditte bulundu. Güvenlik güçlerinin müdahale etmeye çalıştığı şüpheli, gözaltına alınmak için direndi.

Bursa'da cezaevinden izinli çıkıp yılbaşı günü kız kardeşini ve 3 yaşındaki yeğenini bıçakla tehdit eden, 15 ayrı suçtan 17 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs, polis ve jandarma tarafından gözaltına alınmak istenince olay çıkardı. Güvenlik güçlerine direnen şahıs için olay yerine müzakereci ekipler sevk edildi. Meraklı mahalle sakinleri ise olayı film gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Zemin Sokak'ta meydana geldi. Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nden izinli çıkan Kırgızistan uyruklu Mehrali Paşa (26) yılbaşı sabahı saat 06.30 sıralarında kız kardeşi Nazlı Paşa'nın evine geldi. Bir süre sonra uyuşturucu madde etkisinde olduğu fark edilen şüpheli, annesinin evine gönderilmek istenince öfkelendi.

Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını 3 yaşındaki yeğeni B.G.'nin boğazına dayayan şüpheliye müdahale eden anne Nazlı Paşa, ellerinden yaralandı. Küçük kız ise olaydan zarar görmeden kurtuldu. Şüpheli, ardından tehdit ve hakaretlerde bulunarak evden kaçtı. Yaralı anne hastanede tedavi edilirken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polise teslim olmamak için direndi

Olaydan bir hafta sonra yine kız kardeşinin evine gelen şüpheli evde kimseyi bulamayınca eşyalara zarar verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına almak istedi. Elindeki bıçakla balkona çıkıp kendisini kilitleyen zanlıyı polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor. Olay yerinde hazır bekletilen itfaiye ekipleri şüpheli şahsın bulunduğu balkonun altında branda açtı. Olay yerinden uzaklaştırılan meraklı kalabalığın film izler gibi olayı izlediği anlar kameralara anbean yansıdı. 15 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Mehrali Paşa'nın 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

