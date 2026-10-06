Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın Seyhan ilçesinde kuyumcu Zahir Cız, iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cız'ın yanında bulunan ve koruması olduğu öne sürülen Hüseyin Altunbulduk ise ağır yaralandı. Cinayetin ardından, Cız'ın daha önce tehdit edildiği öne sürülen görüntülü telefon görüşmesi yeniden gündeme geldi. Polis saldırının arkasındaki kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

DÜKKANININ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Silahlı saldırı Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız ile yanında bulunan Hüseyin Altunbulduk, iş yerinin önünde bulundukları sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden Cız ile karnından yaralanan Altunbulduk hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Cız kurtarılamadı. Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

CİNAYETİN ARDINDAN O GÖRÜŞME YENİDEN GÜNDEMDE

Cinayetin ardından soruşturmanın odağına saldırının nedeni ve Cız'ın geçmişte yaşadığı gerilimler girdi. Cız'ın adı geçtiğimiz aylarda, kamuoyunda "Baygaralar" olarak bilinen Adana merkezli organize suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle yaşadığı gerilimle gündeme gelmişti.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMADA TEHDİT EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Daha önce kamuoyuna yansıyan görüntülü telefon görüşmesinde, örgütün yöneticilerinden olduğu öne sürülen Fırat Çelik'in Zahir Cız'ı tehdit ettiği iddia edilmişti. Çelik'in yurt dışında bulunduğu belirtilirken, söz konusu görüşme cinayetin ardından yeniden incelemeye alındı.

POLİS BAĞLANTIYI ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet ile daha önce gündeme gelen tehdit iddiası arasında bağlantı bulunup bulunmadığı da soruşturuluyor. Şu aşamada saldırının söz konusu suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir tespit açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com