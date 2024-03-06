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Bursa'da batan geminin sahibine ait ceset bulundu

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Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sırasında geçtiğimiz pazar günü deniz yüzeyinde bulunan cesedin, gemi sahibi olan Murat Altıntaş'a ait olduğu tespit edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları sırasında geçtiğimiz pazar günü deniz yüzeyinde bulunan cesedin, gemi sahibi olan Murat Altıntaş'a ait olduğu tespit edildi.

Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında 15 Şubat'ta su alarak batan "Batuhan A" gemisinin kayıp 6 mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Diğer kayıp 4 mürettebat Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları 21'inci gününde sürüyor.

Deniz yüzeyinde ceset bulunmuştu, DNA testinin sonucu çıktı

Arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında arama çalışmaları yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, su yüzeyinde bir cansız bedene ulaştı. Denizden alınan cesedin kayıp 4 mürettebattan birine ait olduğu değerlendirilmişti. Kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirilen cansız bedenin yapılan DNA testleri sonrasında geminin sahibi olan Murat Altıntaş'a ait olduğu ortaya çıktı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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