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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BBB TV'de muhabir olan 23 yaşındaki genç kız, kanalın sorumlusu tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Skandalın patlak vermesi sonrası genç kız işten çıkarılırken tacizle suçlanan sorumlu ise izne ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindekiBBB TV'de (Bursa Büyükşehir Belediye TV) metin yazarı ve TV sorumlusu olarak çalışmaya başlayan CHP'li Mustafa Buçan'ın aynı birimde yaklaşık 2 yıldır muhabir olarak çalışan E.S.'yi taciz ettiği öne sürüldü.

KİM EVLİ KİM BEKAR ÖĞRENMEYE ÇALIŞTI

Mustafa Buçan iddiaya göre; ilk iş gününden itibaren, çalıştığı birimdeki kadın personellerin hangilerinin evli hangilerinin bekar olduğunu öğrenmeye çalıştı. Buçan, bir süre sonra kanalda muhabir olarak çalışan E.S'yi sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

GENÇ KIZI TAKİBE ALIP MESAJ ATTI

Sabah gazetesinin haberine göre; Genç kızın tüm sosyal medya paylaşımlarını peş peşe beğenen Mustafa Buçan, daha sonra DM'den genç kıza mesajlar yazmaya başladı. Mustafa Buçan gece 22.14'te genç kıza, "Merhaba, rakı içiyorsan bir gün misafirim ol. Yetenekli kız, yoksa yemek ısmarlayayım sana" şeklinde mesaj attı.

ENGELLEMEK DE ÇÖZÜM OLMADI

Mesajlardan rahatsız olan genç kız Mustafa Buçan'ı sosyal medyadan engelledi. Ancak Buçan bu kez genç kıza telefondan "Merhaba yanlış bir şey mi dedim. Cevap vermedin. Beni İnstagramdan da sildin. Neyse canın sağ olsun" diye mesaj attı. Mustafa Buçan'ın mesajlarından rahatsız olan genç kız durumu amirlerine anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

İŞTE ÇIKARDILAR

Daha sonra sosyal medyada X platformunda "Bursa belediyesinde taciz" şeklinde kendisinin ismi geçmeyen bir haber yayınlandığını belirten muhabir genç kız, "O yayınlanan haberden sonra iş akdime son verildi" dedi. Kendisine gönderilen tebligatla 31.12.2024 tarihinde sözleşmesi feshedilen E.S. savcılığa giderek Mustafa Buçan hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç kızı taciz ettiği öne sürülen Mustafa Buçan'ın ise bir süre izine ayrıldığı öğrenildi.

"BENİ TACİZ EDEN KİŞİ YÜZÜNDEN..."

Yaşadığı tacizi anlatan E.S. "Göreve başladıktan hemen sonra numaramı istedi. Sonrasında görev tanımımda olmamasına rağmen sürekli olarak bana 'seninle çalışmak istiyorum' dedi. Benimle ilgisi olmayan bir kurguda bile ısrarla benimle çalışmak istiyordu. Sonrasında sosyal medyadan beni takip etmeye ve fotoğraflarımı beğenmeye başladı. 'Rakı içiyorsan bir gün misafirim ol. Yetenekli kız, yoksa yemek ısmarlayayım sana' mesajları gönderdi. Rahatsız oldum ve engelledim. İşe ilk başladığı günlerde 'burada çalışan kadınların hangisi evli, hangisi bekar' diye soruşturduğu için mesafeliydim. Yöneticilerime durumu bildirdim, sonrasında sözleşmem feshedildi. Beni taciz eden kişi yüzünden bu şekilde işimden kovuldum. O kişiden şikayetçi oldum ve uzaklaştırma istedim" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp chp beka sorunu artik

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıdehide:

İşte görüyorsunuz CHP belediyelerindeki ahlaksızlığı. Ne zaman ki chp aldı böyle haberler almaya başladık. Bunlar böyle şeyler yapmaktan hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Milletimiz hatasını anlar umarım

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

kadınlar kızlar okumalı çalışmalı diyen zihniyet: durum bu şekilde, kim karısını kızını böyle bir ortama çalışmaya gönderir?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıFerhat Uras:

Kamu kurumlarında görev yapan herkes birbirini namus anlamında ailesinden biri gibi görmeli. Namussuzluk kamu kurumlarına da sirayet etmişse toplum olarak bitmişiz demektir.

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Haber YorumlarıHülagü:

Ne güzel bursa yaaa. kız kov adamı izne çıkar ehıheıeeıe

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

kızı neden çıkartıyosunuz tacizci yi de çıkartınsanıza

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