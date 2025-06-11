Burdur'da Genç Kızlar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Burdur'da Genç Kızlar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da iki genç kızın, bir kadının evinde yaşadığı tartışma kanlı bitti. Olayda 35 yaşındaki kadın, boğazından ve karın bölgesinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. İki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınd.

Burdur'da iki genç kızın evine gittikleri kadınla kapı önünde yaşadığı tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda, 35 yaşındaki kadın boğaz ve karın bölgesinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seray Ö. (22), Tülay A. (22) isimli kız arkadaşı ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu Adnan B.'nin (35) evine gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmanın 1. katındaki daireye çıkarak Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, yaşanan arbede sırasında Tülay A., Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Özge Bedir, evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö.'yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı. Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Tülay A. ve arkadaşı Seray Ö. gözaltına alındı.

Özge Bedir'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan B., polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan B.'nin tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Bedir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Özge Bedir'in henüz 2 aylık ve 5 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: ABD bayrağını yakanlar hapse girmeli

Trump'tan gerilimi iyice yükseltecek çıkış! Eylemciler için planı var
2 kişi gözaltında! İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte soruşturmanın seyrini belirleyecek rapor
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

Yasak aşkta kan aktı! Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktarı dudak uçuklattı

Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktar dudak uçuklatıyor
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Halk TV'nin patronu için yakalama kararı
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
Gökova Körfezi'nde beyaz kum köpekbalığı sürprizi

Turistler fark etti! Boyu yaklaşık dört metre
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.