Tüm Edirne bu olaya kilitlendi, herkes gelecek haberi bekliyor! Katledilen aile toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüm Edirne bu olaya kilitlendi, herkes gelecek haberi bekliyor! Katledilen aile toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aynı aileden 4 kişinin katledilmesi büyük üzüntü yarattı. Herkes, olayın nasıl geliştiğini merak ederken, aile üyeleri düzenlenen törenle toprağa verildi. 4 tabutun yan yana dizilmesi ise yürekleri burktu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), dün evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen 4 kişinin cenazesi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlandıktan sonra 4 kişinin cansız bedeni defnedilmek üzere köye götürüldü.

Tüm Edirne bu olaya kilitlendi, herkes gelecek haberi bekliyor! Katledilen aile toprağa verildi

TABUTLAR YAN YANA DİZİLDİ

Aynı evde yaşayan 4 kişiden geriye kimse kalmadığı öğrenilirken, köy mezarlığına getirilen aynı ailenin tabutları yan yana dizildi. Ölen ailenin yakınları, sevenleri ve komşularının katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu. Vahşice katledilen aile, cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Tüm Edirne bu olaya kilitlendi, herkes gelecek haberi bekliyor! Katledilen aile toprağa verildi

"KÖYDE ŞU AN HERKES TEDİRGİN"

26 yaşındaki Anıl Güner'i son gören kişi köy kahvecisi Tuncay Keser, "Anıl kendini övmeyi seviyordu. Sürekli parasının olduğunu anlatıyordu. Euro ve dolarlarının olduğunu, yüklü miktarda da altın yaptırdığını anlatıyordu. Olayın olduğu gece saat 24.05 sıralarında kahveyi kapattık ve yanımızdan ayrıldı. Köyde şu an herkes tedirgin. Olayın failleri bulunsun" dedi.

Tüm Edirne bu olaya kilitlendi, herkes gelecek haberi bekliyor! Katledilen aile toprağa verildi

Olaya ilişkin jandarma ekipleri de araştırmalarına devam ediyor. İddialara göre, hayatını kaybeden Anıl Güner'in yüzünün olay günü kesici aletle defalarca kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi.

Tüm Edirne bu olaya kilitlendi, herkes gelecek haberi bekliyor! Katledilen aile toprağa verildi

Tüm Edirne bu olaya kilitlendi, herkes gelecek haberi bekliyor! Katledilen aile toprağa verildi

Tüm Edirne bu olaya kilitlendi, herkes gelecek haberi bekliyor! Katledilen aile toprağa verildi

Tüm Edirne bu olaya kilitlendi, herkes gelecek haberi bekliyor! Katledilen aile toprağa verildi

Tüm Edirne bu olaya kilitlendi, herkes gelecek haberi bekliyor! Katledilen aile toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Güner, Uzunköprü, Otopsi, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title