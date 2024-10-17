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Brezilya'da 16. katta asılı kalan kadını komşular kurtardı

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Brezilya'nın Guaruja kentinde, bir apartmanın 16. katında pencere silen kadın düşerken pervaza tutundu. Beş dakika sonra kurtarıldı. Olay, yüksekte çalışmanın tehlikelerini gözler önüne serdi. İş güvenliği uzmanları, uygun eğitim ve ekipmanın önemini vurguladı. İşveren ve çalışanlara önlem çağrısı yapıldı. Bu olay, günlük işlerin risklerini hatırlatarak iş güvenliği farkındalığının artırılması gerektiğini gösterdi. Toplum, benzer olayların önlenmesi için daha dikkatli olma konusunda uyarıldı.

Brezilya'nın Guaruja kentinde geçtiğimiz Salı günü yaşanan olay, bir temizlikçi kadının hayatını tehlikeye atarken, izleyenleri dehşete düşürdü. Sao Paulo yakınlarındaki bu sahil kasabasında, sıradan bir iş gününün nasıl ölümcül bir tehlikeye dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

Olay, yüksek katlı bir apartmanın on altıncı katında meydana geldi. Pencere temizliği yapan kadın, aniden dengesini kaybederek dışarı düştü. Ancak son anda pencere pervazına tutunmayı başardı. Karşı binadan bir görgü tanığının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, kadının parmak uçlarıyla tutunarak hayatta kalma mücadelesi verdiği görülüyor.

Sokaktaki insanlar, kadını fark edince paniğe kapıldı. Çığlıklar ve yardım çağrıları arasında, kadın beş dakika boyunca ölümle burun buruna kaldı. Şans eseri, alt kattaki pencereye ayaklarını dayayabilmesi, düşmesini engelledi.

Kritik anlar yaşanırken, üç kişi pencereden uzanarak kadını içeri çekmeyi başardı. Kurtarma anı, sokaktaki insanların rahat bir nefes almasına ve alkışlarla sevinç gösterisinde bulunmasına neden oldu.

Yerel medya, kadının komşuların hızlı müdahalesi sayesinde kurtarıldığını bildirdi. Ancak olayın polis tarafından soruşturulup soruşturulmadığı henüz netlik kazanmadı.

Bu olay, yüksek binalarda yapılan temizlik işlerinin taşıdığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi. İş güvenliği uzmanları, bu tür tehlikeli işlerde uygun eğitim ve ekipmanın hayati önem taşıdığını vurguluyor. İşverenlere ve çalışanlara, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri almaları konusunda çağrıda bulunuluyor.

Guaruja'da yaşanan bu olay, günlük işlerin bile ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatırken, iş güvenliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Brezilya'da 16. katta asılı kalan kadını komşular kurtardı

Brezilya'da 16. katta asılı kalan kadını komşular kurtardı

Brezilya'da 16. katta asılı kalan kadını komşular kurtardı

Brezilya'da 16. katta asılı kalan kadını komşular kurtardı

Brezilya'da 16. katta asılı kalan kadını komşular kurtardı

Brezilya'da 16. katta asılı kalan kadını komşular kurtardı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

GÖKHAN UZUNALİ :

Paçalarından düşmüştür pıt pıt diye : )))

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Soner Oksal:

benim ellerim uyuştu izlerken

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