Bolu Yangın Davasında Üzücü İfadeler: 'Devlet Kimseyi Boşuna Sanık Yapmamış'

Bolu Yangın Davasında Üzücü İfadeler: 'Devlet Kimseyi Boşuna Sanık Yapmamış'
Bolu Yangın Davasında Üzücü İfadeler: 'Devlet Kimseyi Boşuna Sanık Yapmamış'
Bolu'nun Kartalkaya mevkisindeki otelde çıkan yangında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, devam eden davada sanıkların tavırlarına tepki gösterip, adalet beklediğini dile getirdi. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında olası kastla yargılanmalarının gerektiğini savundu.

Bolu'nun Kartalkaya mevkisindeki otelde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davanın 3'üncü celsesi devam ederken, yangında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, "Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük ve hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz" dedi.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın 3'üncü duruşmasının ilk gününe, 20'si tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katılıyor. Otel yangınında eşi Ceren Yaman (45) ile kızı Lalin'i (16) kaybeden iş adamı Rıfat Doğan, duruşmaya verilen arada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar"

Sanıkların duruşma salonundaki tavırlarına tepki gösteren Rıfat Doğan, "Abdurrahman Gençbay çok güzel bir konuşma yaptı. Ancak ne yazık ki, Gençbay'ın da dediği gibi, içeride sanıkları ilk defa ön taraftan gördük ve hala aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar. Bu herhalde insanın içindeki vicdanla ilgili. O yüzden, bu vicdansızlıklarını akıl almıyor. İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Mahkemeye, adalete inanıyoruz. Mahkeme başkanımıza ve heyetine güveniyoruz" dedi.

"Vicdanı rahatlatacak bir sonuç olacaktır"

Tüm delillerin sanıkların aleyhine olduğunu belirten Doğan, "Dediğimiz gibi, bugüne kadar ortaya çıkan tüm deliller sanıkların aleyhine. Olası kastla açılan iddianamede tüm yönetim kurulu üyelerinin, bilinçli şekilde hareket ettikleri kanaatindeyiz. Olası kast kapsamında ceza verileceğine inanıyoruz. Çünkü bu, kamu vicdanını rahatlatacak bir sonuç olacaktır. Aksi halde kamu vicdanı rahatlamayacaktır. Biz adalet istiyoruz" diye konuştu.

"Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış"

Rıfat Doğan, ilk duruşmaya geldiklerinde delillere ve sanıklara bu kadar hakim olmadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mevcut durumda yargılanan yönetim kurulu üyeleri, sıralı müdürler ve oradaki tüm sorumluların olası kast üzerinden yargılanması gerektiğine inanıyoruz. İlk duruşmaya geldiğimizde, ilk celsede delillere ve sanıklara bu kadar hakim değildik. Ancak gördükçe, 'Orada ne işi var?' dediğimiz kişilerin bile olası kasttan yargılanması gerektiğini anladık. Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük ve hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz." - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
