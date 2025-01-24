Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Şevval Şahin'in en son doğum gününde arkadaşlarının yaptığı sürpriz kutlamadaki görüntüleri ortaya çıktı.

12. KATTAN ATLAYAN ŞEVVAL KURTARILAMAMIŞTI

Bolu'daki otel yangını esnasında babası Erdal Şahin'i görüntülü telefonla aradıktan sonra 12. kattan atlayan ve ağır yaralanan Şevval Şahin, Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Memleketi Bartın'da son yolculuğuna uğurlanan Şevval Şahin'in son doğum gününde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

NEŞELİ HALLERİ HÜZNE BOĞDU

Antalya'da çekilen görüntülerde, Şevval'in arkadaşlarının yaptığı sürpriz kutlama nedeniyle oldukça neşeli olduğu görüldü. 26 Eylül 1998 doğumlu olan Şevval'in yaklaşık 3.5 ay önce Antalya'da çalıştığı ve çekilen görüntülerden birkaç gün sonra ise Bartın'a geldiği öğrenildi.

1.5 AY ÖNCE OTELDE GARSON OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTI

Yaklaşık 2 ay da Bartın'da ailesinin yanında çalışan Şevval'in 1.5 ay öncesinde de Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yanan otelde garson olarak çalışmaya başladığı belirtildi.